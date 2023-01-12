ANTALYA (İHA) – Dünyanın sayılı merkezleri arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 2022 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Domino nakil yöntemi ile operasyon yapılan 11 yaşındaki Furkan Geve gözyaşlarını tutamazken, Furkan’ın karaciğerinin nakledildiği Mehmet Talaz ise “buraya geldiğimde bir aile ortamı vardı, kendimi evimde hissetim” dedi.

ANTALYA (İHA) – Dünyanın sayılı merkezleri arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 2022 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Domino nakil yöntemi ile operasyon yapılan 11 yaşındaki Furkan Geve gözyaşlarını tutamazken, Furkan’ın karaciğerinin nakledildiği Mehmet Talaz ise “buraya geldiğimde bir aile ortamı vardı, kendimi evimde hissetim” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında 2022 yılında gerçekleştirilen organ nakilleri ile ilgili yıl sonu değerlendirmesi yapıldı. Türkiye’de ve dünyada nadir olan ve domino nakil yöntemi ile yapılan operasyon hakkında da bilgi verildi.

“Süper kahramanlar dünyayı değiştirir”

Prof. Dr. Özkan 2022 yılında öncülük ettikleri multiorgan ve kompozit doku nakilleri ile günümüzde dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldıklarını söyledi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin 2022 yılında 23’ü kadavradan 214 böbrek, 11’ü kadavradan 54 karaciğer ve 4 kalp nakli gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Özkan, “Ayrıca hastanemizde ve dünyada nadir olan ve domino etkisi ile yılbaşı gecesi organları bağışlanan Zeynep Fidan’ın bağışlanan organları 7 kişiye can oldu. Karaciğeri 11 yaşındaki Furkan Geve hayata tutundu. Furkan’ın karaciğeri ile de 61 yaşındaki Mehmet Talas sağlığına kavuştu. İkinci rahim nakli anne oldu. Bu yılı hareketli bitirdik” şeklinde konuştu. Özkan, yapılan organ nakilleri ile ilgili olarak, “süper kahramanlar dünyayı değiştirir ve burada da başkalarının dünyasını değiştiren süper kahramanları görüyorsunuz” dedi.

“6 bini üstünde nakil gerçekleştirdik”

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete 6 binin üzerinde hastaya şifa olduklarını aktararak, hastanelerinin birçok naklin bir arada yapılabildiği büyük bir merkez olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Çete, “31 Aralık günü bir evladımızı kaybettik. Furkan’a karaciğer nakli yapıldı. Furkan’ın ailesi karaciğerini Mehmet Bey’e bağışladılar. Böylece domino nakli gerçekleşti” dedi. Akdeniz Üniversitesi Orhan Nakli Merkezi Koordinatör Sorumlusu Nilgün Bilal ise" 40 yılda toplam 113 kalp, 12 kompozit doku, 747 karaciğer, 5223 böbrek nakli olarak toplam 6095 organ ve doku nakli başarıyla gerçekleştirilmiş, nakil olan bu hastaların yüzde 85 i polikliniklerimizde düzenli olarak takip edilmektedir. 2022 Yılı içinde merkezimizde 23 ü kadavra vericili olmak üzere 214 böbrek nakli, 11 i kadavra vericili 54 karaciğer nakli ve 4 kalp nakli başarıyla yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Burası ilklerin hastanesi”

Prof. Dr. Ömer Bayezid ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin 40 yılda organ naklinde bir marka haline geldiğini, ismini önce Türkiye’ye uzuv nakilleri ile de tüm dünyaya duyurduğunu söyledi. Hastanelerinin 25 yıl önce yaptığı kalp nakli hastasını sağlıklı şekilde yaşamını sürdürdüğünü de belirten Bayezid, “Türkiye’de en uzun yaşayan hasta durumunda. Burası ilklerin hastanesi” diye konuştu.

Küçük Furkan gözyaşlarına hâkim olamadı

Toplantıda ani kalp sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan Zeynep Sükeyna Fidancı’nın (14) bağışlanan karaciğeri ile hayata tutunan Furkan Geve öncesinde arkadaşlarının yediklerini yiyemediğini ve bazı arkadaşlarının onunla dalga geçtiğini söyledi. Mutlu olduğunu belirten ve gözyaşlarına hâkim olamayan 11 yaşındaki küçük Furkan, “Ben İzmirliyim. Naklin ardından hayatımda ilk kez gevrek yedim. Yaşamak güzel şey” diye konuştu. Domino etkisi ile Furkan’ın karaciğeri ile sağlığına kavuşan 61 yaşındaki Mehmet Talaz ise “Artık biz Furkan ile dede torun olduk. İyi ki organ bağışı var. Zeynep’in ailesi oranı bağışlamasaydı bugün beklide Furkan da ben de yaşamayacaktık. Buraya geldiğimde bir aile ortamı vardı, kendimi evimde hissetim” dedi.

“Şimdiye kadar yediğim hiçbir şeyin tadını alamıyordum”

Furkan’ın annesi Ayşe Geve ise organ nakli ekibine teşekkür ederek, “11 yaşına kadar oğlumla bir ekmeği paylaşamadım. Çok mutluyum ve adeta yeniden doğdum, şimdiye kadar yediğim hiçbir şeyin tadını alamıyordum, artık tat alıyorum. Oğluma organ bağışlayan aileye de çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.