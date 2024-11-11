Akdeniz Üniversitesi, 2024-2025 URAP Türkiye sıralamasında yükseliş gösterdi. Tıp Fakültesi olan üniversiteler arasında 16. sırada yer alan Akdeniz Üniversitesi genel sıralamada da 23. sıraya yükseldi.

University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına değerlendiren raporunu açıkladı. Akdeniz Üniversitesi, 2024-2025 URAP Türkiye sıralamasında önceki yıla göre bir basamak yükselerek 23. sırada yer aldı. Tıp Fakültesi olan üniversiteler arasında 16. sırada yer alan Akdeniz Üniversitesi, TÜBİTAK proje puanında ise yedinci sırada yer aldı.

Akademik üretkenlik ve işbirliği

Bu yıl sıralama sistemine dahil edilen yeni göstergelerle birlikte, Akdeniz Üniversitesi, akademik üretkenlik ve iş birliği alanlarındaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Araştırma makale sayısı, atıf sayısı, bilimsel doküman sayısı ve uluslararası iş birliği gibi kriterlerde yüksek puanlar alarak akademik performansını artırmayı başardı.

TÜBİTAK Proje sayısı

URAP’ın 2024-2025 sıralamasında kullanılan 15 göstergeden biri olan TÜBİTAK proje sayısı da Akdeniz Üniversitesi’nin araştırma faaliyetlerinin kalitesini ve çeşitliliğini yansıtan önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Akdeniz Üniversitesi, bu kriterde Tıp Fakültesi bulunan üniversiteler arasında 26,53 puanla yedinci sırada yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, URAP sıralamasında elde edilen başarıyla ilgili değerlendirmesinde, üniversitenin bilimsel üretkenliğe, ulusal ve küresel iş birliklerine verdiği öneme dikkat çekti. Prof. Dr. Özkan, “Üniversitemiz, araştırma ve proje geliştirme alanındaki kararlı ilerleyişini sürdürüyor. Bilim dünyasına katkıda bulunma hedefimizi her geçen gün daha ileriye taşıyoruz” dedi.

Yapılan çalışmalarla Akdeniz Üniversitesi’nin yükselişinin önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam edeceğine inandığını belirten Prof. Dr. Özkan, “Üniversitemizi her alanda daha üst konumlara taşımak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.