Akdeniz Üniversitesi yeni eğitim-öğretim döneminde Ters Yüz Öğrenme modelini hayata geçirdi. Öğrencilerin derse videoları izleyerek hazır hale geleceği örnek çalışma Tıp Fakültesi ile başladı.

Akdeniz Üniversitesi yeni eğitim-öğretim döneminde Ters Yüz Öğrenme modelini hayata geçirdi. Öğrencilerin derse videoları izleyerek hazır hale geleceği örnek çalışma Tıp Fakültesi ile başladı.

Akdeniz Üniversitesi 40. yılında eğitim hayatına getireceği yeni eğitim modelleriyle öğrenci hayatına dokunacak. Tıp Fakültesi tarafından hayata geçirilecek ve diğer fakültelere de yaygınlaştırılarak öğrencilerin hocalardan daha fazla verim sağlamasını ve bireysel öğrenme sürecini kolaylaştırmak için Ters Yüz Öğrenme Modeliyle yeni eğitim dönemine başlıyor. Tıp Fakültesi’nde oluşturulan özel stüdyo ve profesyonel ekip sayesinde alanında uzman olan öğretim üyeleri öğrencilerle dersi daha verimli geçirmek adına ders sunumlarını video kayıt ortamına alarak öğrencilerin derse daha hazır gelmelerini sağlayacaklar. Derse hazır gelen öğrenciler hocalarla daha fazla deneyim paylaşımında bulunarak derste ve bilgisayar ortamında öğrenim sürecini pekiştirmiş olacaklar.

40 yıldır aynı eğitim sistemi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tıp Fakültesi ile başlayan çalışmayla ilgili bilgi verdi. 40 yıldır eğitim sisteminde büyük değişimler yaşanmadığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Özkan, “En hantal, değişime en dirençli konu eğitim. Biz öğrenciyken de aynı eğitimi alıyorduk. Teknoloji gelişti, dünya değişti, bugün de hala aynı müfredatlar işleniyor. Biz bu konuda harekete geçtik ve müfredatımızı yenilemeye başladık. Ayrıca Tıp Fakültemizde de Ters Yüz Eğitim modeline geçtik. Hocalarımızın ders anlatım videoları hazırlanıyor. Öğrencilerimiz ilgili derslerden önce bu videoları izleyerek hazırlanacaklar. Derste ise konuyla ilgili daha detaylı sorular sorabilecek ve konuyu pekiştirecekler. Ben de yanık dersimle ilgili kaydı oluşturdum. Bu sistemin avantajlarını daha yetkin mezunlar vererek göreceğiz” şeklinde konuştu.

Ters yüz öğrenme nedir

Ters yüz öğrenme (TYÖ), kısaca grup öğrenmesinden ziyade bireysel öğrenmeyi merkeze alan bir pedagojik yaklaşımdır. Ters yüz öğrenme, öğretmenin hazırladığı videolarla sunularak, öğretmen-öğrenci arasında yüz yüze geçirilecek zamanın daha anlamlı ve zengin öğrenme oluşturmasını sağlamaktadır. Bu öğrenmede, birçok yöntem, değişken, öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımları, problem veya proje temelli öğrenme, sorgulayıcı öğrenme ve diğerleri bir araya gelerek daha pratik bir uygulama yapılmaktadır.