Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yarım yüzyıla yakın bir süredir eğitim veren ve alanında en çok mezun veren okullar arasında yer alan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu mezunları ile buluşmaya hazırlanıyor.

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yarım yüzyıla yakın bir süredir eğitim veren ve alanında en çok mezun veren okullar arasında yer alan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu mezunları ile buluşmaya hazırlanıyor.

Yüksekokulda öğrenci ve mezunları buluşturacak, verilen nitelikli eğitim ile mezunların sektör tecrübelerini paylaşabileceği bir ortam inşa edilmesi amacıyla Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Mezunlar Derneği kuruldu. Dernek ile Yüksekokulun daha iyi şartlarda eğitim verebilmesi için fiziki şartlarının iyileştirilmesi, ilgili sektörlerin taleplerine hızlı cevap verebilecek şekilde donanımların kazandırılması, yeni mezunların kariyer hedeflerinde yol gösterebilecek şekilde bir yapının oluşturulması amaçlanıyor. Dernek aracılığıyla mezunlar ve aktif öğrenciler arasında entegrasyon oluşturarak dayanışmanın artırılması, ihtiyaç sahibi öğrencilere katkı sağlayabilecek mekanizmaların oluşturulması ve mezun öğrencilerin kariyer tecrübelerini aktararak mezun adaylarının sektör taleplerine uygun meslek uzmanları haline gelmeleri hedefleniyor.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve aynı zamanda Mezunlar Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Burhan Özkan ve Mezunlar Derneği Başkanı İsmail Apaydın başkanlığında yapılan toplantı Öğr. Gör Vahap Çiçekçi (sekreter), Ali Önder (sayman) ve üyelerin katılımı ile gerçekleşti. Yüksekokulda yapılan toplantıda derneğin kuruluş sürecinden sonraki aşamalar ve hedefler değerlendirmeye alındı.

“Dernek Kuruluş Aşamasını Tamamlayabildik”

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun 2022 yılı itibari ile 46 yıldır eğitim vermekte olduğunu söyleyen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Burhan Özkan “Hâlihazırda okulumuz yaklaşık 7500 öğrencisiyle üniversitemizin en fazla öğrenci sayısına sahip birimidir. Ayrıca 46 yıldır süregelen eğitim sürecinde 30000 civarında öğrenci mezun etmişiz. Tüm bunları dikkate aldığımızda mezunlar derneği gibi bir platformunun kurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle mezunlar derneğinin kurulması için çalışma arkadaşlarımızla hızlı bir şekilde harekete geçtik ve dernekleşme sürecinin resmî ayağının tamamlanması ile birlikte dernek kuruluş aşamasını tamamlayabildik. Bu konuda öncelikle üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Derneğin kuruluşunda emeği geçen hocalarımıza ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

“Öğrencilerimizin Üniversitemize Olan Aidiyet Hissini Artıracak”

“Derneğimiz ile öncelikle mezunlarımızla üniversitemiz arasındaki bağı güçlendirmek ve öğrencilerimizin üniversitemize olan aidiyet hissini artırmayı amaçlıyoruz.” diyen Prof. Dr. Özkan, mezun günleri kapsamında düzenlenecek etkinlikler aracılığıyla mezunlar ile öğrenciler arasında iş, kariyer ve iletişim ağı kurulacağını ve böylece kurum kültürü çerçevesinde bir bağ oluşacağını söyledi. Prof. Dr. Özkan, Üniversite eğitimi sürecinde öğrencilerin gerek arkadaşları gerekse eğitim personeli ile kesişen yollarının eğitim sürecini tamamlandıktan sonra da devam etmesinin aradaki bağın güçlenmesini sağlayacağını ve hedeflerinin gerçekleşmesini kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.

“Sektör Ve Mesleki Eğitim Köprüsünü Güçlendireceğiz”

Müdür Özkan, “Dernek vasıtasıyla mezunlarımızın öğrencilerimizle sektör deneyimlerini paylaşabileceği birlikteliği inşa edebilecek böylece sektör ve mesleki eğitim köprüsünü güçlendirmiş olacağız. Bu nedenle mezunlarımız başta olmak üzere sektör temsilcileri ve diğer tüm paydaşlarımızdan mezunlar derneğimize katkı sağlamalarını talep ediyoruz. İçinden geçtiğimiz tarihsel dönemde hızlı değişimlere tanıklık ediyoruz ve köklü bir geçmişe sahip olan yüksekokulumuzun bu değişimlere hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek öğrencilerimizin ana elaman veya aranan eleman olmaları için gerekli nitelikleri kazanacak şekilde mesleki eğitimini tamamlamalarını çok önemsiyoruz. Bu bağlamda tüm mezun öğrencilerimizden Mezunlar Derneğimize üye olmalarını ve derneğin projelerine aktif katılım sağlamalarını talep ediyoruz. ” açıklamalarında bulundu.