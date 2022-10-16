Yaklaşık 6 yıldır kanserle mücadele eden Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan için Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, aile yakınları ve öğrencileri katıldı. Doğrucan’nın cenazesi, namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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