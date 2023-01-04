Akdeniz Üniversitesi ile Almanya’da bulunan OTH-Regensburg arasında kemik ve doku rejenerasyonu için 3D yazıcıyla kişiselleştirilmiş magnezyum implant üretimi amaçlı iş birliği ziyareti gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi ile Almanya’da bulunan OTH-Regensburg arasında kemik ve doku rejenerasyonu için 3D yazıcıyla kişiselleştirilmiş magnezyum implant üretimi amaçlı iş birliği ziyareti gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi ile Almanya OTH-Regensburg arasında kemik ve doku rejenerasyonu için 3D yazıcı ile kişiselleştirilmiş magnezyum implant üretmek amacıyla iş birliği için ilk adım atıldı. Bu çerçevede OTH Regensburg Biyomalzeme Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Helga Hornberger başkanlığındaki bir heyet Antalya’ya gelerek Akdeniz Üniversitesinde ziyarette bulundu. Ayrıca OTH Regensburg’daki Biyomalzeme Laboratuvarı ve Uygulamalı Araştırma ve Ekonomik İş Birliği Enstitüsü (IAFW) ile Akdeniz Üniversitesinin katkılarıyla konuyla ilgili bir de hibrit çalıştay düzenlendi.

Magnezyum malzemeler için 3D yazıcı geliştirilecek

İş birliğiyle ilgili bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Kovan, Almanya’dan gelen heyetin magnezyum bileşenlerini tıbbi olarak kullanım için hazırlama ve karakterize etme bilgisine ve deneyimine sahip olduğunu vurguladı. Ekibiyle birlikte Akdeniz Üniversitesinde 10 yılı aşkın süredir 3D yazıcı teknolojisi alanında projeler yürüttüklerini anlatan Prof. Dr. Kovan, Almanya ile yapılacak iş birliğiyle magnezyum malzemeler için bir 3D yazıcı geliştirme ve imal etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Prof. Dr. Volkan Kovan, bu anlamda ziyaretin uzun vadeli bir araştırma iş birliğinin başlangıç noktası olacağını vurguladı.

İmplant malzemesi için en uygun aday magnezyum

Magnezyum malzemelerin, benzersiz biyouyumluluk, biyoçözünürlük ve mekanik kararlılık kombinasyonuna sahip oldukları için biyolojik olarak parçalanabilir implant malzemelerine en uygun aday olduğunun altını çizen Prof. Dr. Volkan Kovan, "Bununla birlikte, döküm veya ekstrüzyon gibi geleneksel imalat yöntemleri, implant geometrisinin çeşitliliğini sınırlar. Buna karşılık, 3D yazdırma süreçleri, geometride özgürlük ve hastaya özel implant tasarımı avantajlarını sunmaktadır" dedi.

Türk ve Alman bilim insanları arasında ortak proje

Ziyaretin Regensburg Biyomedikal Mühendisliği Merkezinin (RCBE) ve Bavyera iş birliği finansman programı BayIntAn’ın maddi destekleri ile yapıldığını da açıklayan Prof. Dr. Volkan Kovan, "Bu destekler, uluslararası araştırma iş birliğinin başarısına önemli bir katkı yapmıştır. İlerleyen aşamalar için TÜBİTAK ile Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) arasındaki iş birliği çerçevesinde Türk ve Alman bilim insanları arasında ortak proje desteklerinden faydalanılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.