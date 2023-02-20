Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesi alanına bin 797 araç kapasiteli Katılı Otopark Projesi betonarme imalatları tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi’ne teslim edildi. Aynı zamanda afet acil toplanma alanı olarak da hizmet verecek projeye 116 milyon TL’ye mal oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesi alanına bin 797 araç kapasiteli Katılı Otopark Projesi betonarme imalatları tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi’ne teslim edildi. Aynı zamanda afet acil toplanma alanı olarak da hizmet verecek projeye 116 milyon TL’ye mal oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan arasında imzalanan işbirliği protokolüyle yapımına başlanan Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi’nin betonarme imalatları yüzde 100 oranında tamamlandı.13 bin 244 metrekare alan üzerine zemin artı 3 kat olarak inşa edilen katlı otopark projesinde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, hummalı bir çalışma yürüttü. Taahhüt edilen zamandan önce teslim edilen projenin diğer mimari uygulamaları, mekanik ve elektrik grubu imalatları ve çevre düzenlemesi Akdeniz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda afet toplanma alanı olacak

Akdeniz Üniversitesi’nin 1797 araç kapasitesiyle otopark sorununu çözecek projeye Büyükşehir Belediyesi 116 milyon lira harcadı. Katlı otopark projesi 4 kattan oluşuyor ve toplam 54 bin 400 metrekare inşaat alanına sahip. Aynı zamanda afet acil toplanma alanı olarak da kullanılacak proje kentin önemli bir ihtiyacına da cevap verecek