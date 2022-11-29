Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi’ni inceleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kaba inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projenin 118 milyon liraya mal olacağını açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi’ni inceleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kaba inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projenin 118 milyon liraya mal olacağını açıkladı.

Böcek, yapımı sona yaklaşan Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi’ndeki çalışmaları yerinde gördü. Belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu incelemede Başkan Böcek, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin’den projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne gelen hasta ve yakınlarının önemli bir ihtiyacını karşılayacak, aynı zamanda afet toplama merkezi olarak da kente hizmet verecek projenin temelini 16 Mart 2022’de attıklarını hatırlattı. Proje inşaatının yüzde 95 oranında tamamlandığını ifade eden Başkan Böcek, 13 bin 250 metrekare alana oturan 4 katlı projenin tamamlandığında 118 milyon liraya mal olacağını açıkladı.

Başkan Böcek, projesinin, 1797 araç kapasiteli olduğunu belirtti. Antalya’da afet toplanma merkezi bulunmadığını hatırlatan Böcek, “Afet toplanma merkezi olarak da hizmet verecek bu projeyi kentimize kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Projeyi söz verdiğimiz gibi hayata geçiriyoruz” dedi.

13 bin 250 metrekare alana oturan Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi’nin toplam 54 bin metrekare inşaat alanı bulunuyor. Projenin inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Kaba inşaat tamamlandıktan sonra projenin diğer mimari uygulama, mekanik ve elektrik grubu imalatları ve çevre düzenlemesi, imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek.