Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri çektiği kısa film ile ‘Sokak Lezzetleri Film Festivali’nde ikincilik ödülü kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Sokak Lezzetleri Film Festivali" ödül töreni gerçekleştirildi. Festivalde İletişim Fakültesi öğrencileri Batuhan Öztürk ve Sara Nekoeifard’ın, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden Öğr. Gör. Dr. Gökhan Evecen’in danışmanlığında hazırladığı filmi "1 Dakikada Anlat" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Festival, sinema ve sokak kültürünü bir araya getirerek, genç yönetmenlerin üretici projelerini tanıma fırsatı sundu. Katılımcılar, sokak lezzetlerinin hikayeleriyle, gastronomi ve kültürün buluştuğu kısa filmlerle izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.