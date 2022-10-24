Akdeniz Üniversitesi ile Bayburt Üniversitesi arasında İHA Ticari Pilotaj Resmi Sertifika Eğitimi Hizmet Alım Protokolü ile Havacılık Alanında Teknik Etkinlik Sözleşmesi imzalandı

Akdeniz Üniversitesi ile Bayburt Üniversitesi arasında İHA Ticari Pilotaj Resmi Sertifika Eğitimi Hizmet Alım Protokolü ile Havacılık Alanında Teknik Etkinlik Sözleşmesi imzalandı

Akdeniz Üniversitesi ile Bayburt Üniversitesi arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilotaj (İHA0 ve İHA1 Sınıfı) Resmi Sertifika Eğitimi Hizmet Alım Protokolü ile Havacılık Alanında Teknik Etkinlik Sözleşmesi imzalandı. Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilen protokol törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğlu, Müdür Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Topuz, Öğretim Üyesi Dr. Bilge Timuçin Ekinci ve koordinatör Melike Tamer Köse katıldı.

“Üniversitelerimizle iş birliği yapmak çok kıymetli”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan protokole “Türkiye’nin her yerinde bulunan üniversitelerimizle iş birliği yapmak çok kıymetli. Çünkü Türkiye hepimizin. Bir katkı verebilirsek ve karşı bir katkı görebilirsek her iki taraf için de büyük bir kazanım olacaktır. Hem öğrenciler için hem de öğretim üyeleri için çok önemli bir katkı olacaktır. Havacılık sektörünün önemini, son zamanlarda yaşanan savaşlar nedeniyle bir kez daha görmüş olduk. Katkısı olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

“Havacılık sektörüne katkı vereceğiz”

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise “Akdeniz Üniversitesi gibi ülkemizin güzide kurumlarından birinde bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yapacağımız havacılıkla ilgili protokolün Bayburt Üniversitesi için çok faydalı sonuçları olacağını düşünüyoruz. Üniversitemize sağlayacağınız destekler için hem meslektaşlarım adına hem de üniversitemiz öğrencileri adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Öğrencilerimiz bu protokolle sağlanacak imkanlardan faydalanacak ve gelecekte havacılık sektöründe yetişmiş bireyler olarak ülkemize hizmet edeceklerdir. Protokolün imzalanmasında desteği olan arkadaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öğrencilere insansız hava aracı eğitimi

AKHUMER ve Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanlığı arasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak yetkilendirilen kuruluş tarafından İHA 0 ve İHA 1 sınıfları için teorik ve uygulamalı eğitim ile üye katılımcıların ve 1. derece yakınlarının ticari pilot sertifikalandırılması yapılacak. Üç yıl olarak imzalanan protokol bünyesinde AKHUMER tarafından Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilotaj ( İHA0 ve İHA1 Sınıfı) Resmi Sertifika eğitimi verilecek.

Akdeniz üniversitesinin faaliyetlerini öğrencilerle buluşturacak

Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Öğrencilerinin, İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilotaj (İHA0 ve İHA1 Sınıfı) resmi sertifika eğitimini almaları halinde Havacılık Alanında Teknik Etkinlik Sözleşmesi geçerli olacak.

Bayburt Üniversitesi, Demirözü Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencilerinin, Antalya ilinde faaliyet gösteren havacılık otoriterleri ile buluşturmak, öğrencilerin havacılık alanındaki eğitimlerine katkıda bulunmak, Akdeniz Üniversitesi ve AKHUMER’in havacılık faaliyetleri hakkında bilgiler edinilmesi sağlanacak.

Üç yıl süresi olan protokol çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkıları ile hazırlanan bu etkinlik protokolü ile Bayburt Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri Bölüm öğrencileri, AKHUMER’de, Serbest Bölgede bulunan IFTC (International Flight Training Center) Uluslararası uçuş eğitim merkezinde, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ve Antalya Havalimanında eğitim alacaklar. Protokollerin ardından günün anısına Rektör Özkan ve Rektör Türkmen plaket ve hediye takdiminde bulundular.