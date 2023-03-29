Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Genç İş İnsanları Derneği Arasında İş Yeri Eğitimleri İş Birliği Protokolü imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Antalya Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Erturgut, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gözde Yirmibeşoğlu, Doç. Dr. Fahriye Merdivenci, Genel Sekreter Ali Evren İmre, ANTGİAD Genel Sekreteri Serkan Sarıdaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Can Karakuş ve Yaren Erdem katıldı.

“Fakülte eğitiminin yanında iş yeri eğitimi de önemli”

STK-Üniversite iş birliği çerçevesinde imzaladıkları protokol ile iş birliklerini artırmaya devam ettiklerini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında iş hayatına daha donanımlı ve kalifiye bir şekilde atılmaları için fakültelerde verdiğimiz eğitimin yanında iş yeri eğitimleri de önem arz ediyor. Alanlarında daha uzman kişiler yetiştirmek adına bütün fakültelerimizde iş yeri, diğer adıyla staj eğitimlerini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de ilk olan uygulamalar"

Bu çerçevede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özkan, “Sağlık alanında ve ziraat alanında öğrencilerimizin staj imkanlarını artırarak daha donanımlı mezun olmalarını sağlıyoruz. Birçok fakültemiz için özel sektör ile iş birliklerimizi hayata geçirdik. Türkiye’deki Ziraat Fakülteleri arasında ilk ve tek olarak uygulamaya koyduğumuz 7+1 sistemi ile 7 dönem teorik eğitimlerinin ardından 1 dönemini sektörde staj yapma şartını getirdik. Şimdi de Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında iş hayatlarına daha hazır hale gelmeleri için güzel bir iş yeri eğitimi geçirmelerini sağlamak adına protokolümüzü gerçekleştirdik. Protokol için Antalya Genç İş İnsanları Derneği’ne teşekkür ediyoruz. Herkes için güzel bir iş birliği olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“İş dünyasıyla iş birliği gelişiyor”

Antalya Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert de Akdeniz Üniversitesi ile yaptıkları protokolden memnuniyet duyduklarını ifade ederek öğrencilerin fakültede alacakları eğitimlerden sonra iş yerlerinde görecekleri staj ile çalışma hayatına daha donanımlı başlayacaklarını ifade etti. Akdeniz Üniversitesi ile son dönemde önemli iş birliklerini gerçekleştirdiklerinin altını çizen Osman Sert, “Daha önce Akdeniz Üniversitesi ile Kariyer Merkezi Gençlik Zirvesi ve Deprem Master Planı Çalıştayı gibi projeleri planladık. Şimdi de iş birliğimizi işbaşı eğitimle genişletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Staj sonrasında iş imkanı

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) arasında öğrencilerin iş yeri eğitimlerinin yürütülmesi planlanacak. Öğrenciler iş yeri eğitimlerini, 4. sınıfın bahar yarıyılında gerçekleştirecek. İş yeri eğitiminin süresi bir eğitim öğretim yarıyılı olarak belirlenecek. İş yerinde eğitim süreci sonunda yapılacak değerIendirme neticesinde başarılı olan öğrencilerin iş yerlerinin istihdam talebi olduğunda öncelikli olarak işe yerleştirilebilecek. İş yerinde eğitime katılacak öğrencilerin kendi ilgi ve becerilerine göre alanlarına en uygun işletmelere yerleştirilecek. Protokol 3 yıl boyunca geçerli olacak.