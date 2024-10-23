Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde hayırsever katkısıyla çocuk acil, ameliyathane ve yoğun bakımın içerisinde yer alacağı bir bina yapılacak. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Yeni çocuk acil bölümümüz sadece Antalya değil, bölgeye de önemli katkılar sağlayacak” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Güzelant İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü Rıdvan Güzel tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil, Ameliyathane ve Yoğun Bakım Binası İnşaatı İşinin Zemin Etüdü ve Tüm Uygulama Projelerinin Hazırlaması ve Yapım İşine İlişkin Protokol imzalandı. Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda düzenlenen protokol imzalama törenine; Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre ve Rıdvan Güzel katıldı.

“Bölgenin sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacak”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bugün, şehrimizin hayırsever gücünün üniversitemize olan katkısının bir kez daha taçlandığı bir gün. Bugün burada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil, Ameliyathane ve Yoğun Bakım Binası inşaatı için önemli bir protokol imzalıyoruz. Protokol kapsamında 5 adet ameliyathane, 12 yataklı yoğun bakım ünitesi ve bekleme salonu, triaj alanı, izole odalar, acil müdahale salonu, gözlem odaları ve muayene alanlarından oluşan tam donanımlı bir çocuk acil servisi inşa edilecektir. Bu bağlamda, Güzelant İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Sayın Rıdvan Güzel, soyadı gibi güzel bir işe vesile oluyor. Kendileriyle bugün imzalayacağımız bu protokolle, üniversitemize kazandırılacak olan yeni Çocuk Acil Bölümü, sadece Antalya’nın değil, bölgenin de sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

9 ayda 28 bin çocuğa tedavi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak çok önemli bir sağlık hizmeti sunduklarını ve tüm Türkiye’den yurtdışından tedavi için yoğun talep olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “2023 yılında toplamda 1 milyon 441 bin 668 hastaya hizmet verdik; 2024 yılında ise, Ocak-Eylül ayları arasında 1 milyon 049 bin 354 hastaya hizmet sağladık. 2023 yılında çocuk acil servisimize başvuran 39 bin 951 hasta varken, bu sayı 2024 yılının ilk 9 ayında şimdiden 28 bin 849’a ulaşmış durumda. Bu rakamlar, çocuk sağlığına yapılacak yatırımların ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en yüksek bağış oranına sahip devlet üniversitesi

Üniversitelerin devletin ekonomik gücüyle değil, şehrin ve hayırseverlerin desteğiyle de büyümesi gerektiğini ifade eden Rektör Özkan, “Ancak o zaman daha sağlam ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olunabilir. Göreve geldiğimiz günden itibaren, üniversitemiz ile şehir arasında güçlü bağlar kurmanın önemini vurguladım. Akdeniz Üniversitesi olarak Antalya’nın sahip olduğu hayırseverlik gücünden daha fazla faydalanmamız gerektiğine inandım. Antalya, özellikle milli eğitim alanında Türkiye’nin en çok bağış yapılan şehirlerinden biridir. Ne var ki, geçmişte bu büyük potansiyel üniversitemize yeterince yansımamıştı. Bu durumun değişmesi için büyük çaba sarf ettik. Bugün, bu çabaların meyvelerini topluyoruz. Üniversitemizin 2024 YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda Türkiye’nin en yüksek bağış oranına sahip devlet üniversitesi olması da bu çalışmaların bir sonucudur. Üniversitemiz, şehirle yeniden bütünleşiyor ve hayırseverlerin desteğiyle gücüne güç katıyor. Bu vesileyle, bugün yanımızda olan ve desteğini esirgemeyen hayırseverimize bir kez daha teşekkür ediyor, Antalya’nın hayırsever gücünü üniversitemizle buluşturma misyonumuzu sürdüreceğimizi vurguluyorum. Akdeniz Üniversitesi, şehrimizin en büyük markalarından biri olarak el birliğiyle daha da yükselecektir” dedi.

“Birilerinin böyle bir eksik var, hadi yapalım demesi gerekiyor”

Bağışa vesile olanlara teşekkür eden özel bir şirketin Genel Müdürü Rıdvan Güzel ise, “Böyle bir ihtiyacın olduğunu bilmiyordum. İnsanların kalp gözü kapalı oluyor. Bu yardımlara birilerinin vesile olması gerekiyor. Birçok kişinin güzel işlere gönül verebileceğini düşünüyorum ama birilerinin böyle bir eksik var hadi yapalım demesi gerekiyor. Sizlere çok teşekkür ederim beni böyle bir şeye vesile kıldığınız için” dedi.

Protokol imza törenin ardından fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.