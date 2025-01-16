Akdeniz Üniversitesi’nde sağlık hizmetlerini ileri bir noktaya taşıyacak yeni hastane binası için sözleşme imzalandı. Antalya’nın sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacak modern ve yüksek kapasiteli hastane binasının 18 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni hastane binası için Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. 100 bin 950 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni hastane, başlangıçta 800 yatak kapasiteli olarak planlanırken, gerekli düzenlemelerle bu kapasite 900 yatağa kadar çıkarılabilecek. Yeni hastanede 226 yoğun bakım yatağı, 31 tam donanımlı ameliyathane ve 144 poliklinik odası yer alacak. Bunun yanında 20 yatak kapasiteli yenidoğan yoğun bakım ünitesi, 5 yataklı yanık kliniği ve özel iyotlu tedavi odaları da bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Antalya’nın sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek yeni hastane binasının 18 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Yaklaşık maliyetin altında en uygun teklif olan 4.415 milyar TL’ye ihale edilen hastane inşaatının donanım ve altyapı yatırımlarıyla toplam maliyeti 6.5 milyar TL’ye ulaşacak.

“Şehrimize değer katacak”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bölgenin sağlık altyapısını güçlendirecek, şehre büyük değer katacak yeni hastane binasının üniversiteye ve şehre hayırlı olmasını diledi. Bu büyük projeye katılımları ve gösterdikleri ilgiden dolayı tüm firmalara teşekkür eden Rektör Özkan, “Sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin en önemli inşaat firmaları yoğun ilgi gösterdi ihaleye, size nasip oldu. En kıza zamanda inşallah çok güzel bir hastaneye sahip oluruz. Çok kıymetli bir proje. Sadece bina inşaatı değil, birçok insana uzun süre hizmet edecek bir yapı. Akdeniz Üniversitesi’nin marka değeri zaten belli. Bu anlamda yaptığımız iş bir çok insana şifa olur inşallah. Bazı yapıların manası biraz daha farklıdır, bu da onlardan bir tanesi olacak” ifadelerini kullandı.

“Bizim için bir prestij”

Akdeniz Üniversitesi ile iş yapmaktan çok mutlu olduklarını ve kendileri için de prestij olacağını vurgulayan Zey Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emre Peker, hastaneyi en kısa sürede, en güzel şekilde, mahcup olmadan tamamlamak istediklerini söyledi.

İmza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Zey Yapı San. Mad. Enrj. Muş. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emre Peker, Finans Müdürü Veysel Yıldız, Yeni Hastane Binası İnşaat Koordinatörü Ozan Öz, Genel Sekterer Dr. Ali Evren İmre, başhekim yardımcıları, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı ve ekibi katıldı. Yeni bina yapımı için sözleşmeyi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi adına Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete ile Zey Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emre Peker imzaladı.