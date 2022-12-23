Akdeniz Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları çerçevesinde yer alan ‘Güney Kariyer Fuarı’na tekrar ev sahipliği yapacak.

Akdeniz Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları çerçevesinde yer alan ‘Güney Kariyer Fuarı’na tekrar ev sahipliği yapacak.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde ve 13 bölge üniversitesinin paydaşlığında kamu ve özel sektör kurumlarını genç yeteneklerle buluşturan “Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF)”, 27-28 Şubat 2023 tarihlerinde Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Akdeniz Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında GÜNKAF hazırlıkları çerçevesinde, 27 Aralık günü saat 14.00’da sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Yüzlerce kamu ve özel sektör kurumu gençlerle buluşacak

14 üniversitede öğrenim gören öğrencileri iş dünyası ile buluşturmayı amaçlayan ve Akdeniz Üniversitesi, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Akev Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi paydaşlığında hazırlanan fuarda, yüzlerce kamu ve özel sektör kurumu gençlerle bir araya gelecek.

50 bini aşkın öğrenci ve mezunun katılımı bekleniyor

GÜNKAF’ta firmalar ihtiyacı olan pozisyonlara uygun öğrencileri tanıyıp iş ve staj imkânı sağlayabilecek. Mülakatlar, eğitimler, seminerler, örnek olay çalışmaları ve atölye çalışmaları düzenleyerek öğrencilerin yeteneklerini keşfedebilecek. Öğrencilere kariyer planlaması konusunda destek olabilecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda üniversitelerin hizmetine sunulan hızlı ve doğru istihdamın sağlanması için çevrimiçi bir platform olan “Yetenek Kapısı” platformu ile paydaş üniversite öğrencilerine ve mezunlarına erişim sağlayabilecek.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde ve 13 üniversitenin paydaşlığında hazırlanan GÜNKAF’a bölge üniversitelerinden 50 bini aşkın öğrenci ve mezunun katılımı bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda proje ve iş imkânlarının bir arada sunulduğu ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve firmaların katılabileceği fuara katılımlar ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin “Yetenek Her Yerde’’ temalı www.yetenekkapisi.org adresinden yapılabilecek.

Gençler GÜNKAF ile kendini keşfetme imkânı bulacak

Öğrencilerin ilgi alanlarına, isteklerine, becerilerine ve yaşam amacına en uygun kariyer yolunu belirleyip bu yolda ilerleyebilmeleri için önemli bir fırsat olan GÜNKAF, bilimsel bir tabanda öğrencilerin kendi özelliklerinin farkına varmasına, kariyerlerine dışarıdan bakma şansı yakalayabilmesine, yeni bir gelecek oluşturmak için fark oluşturan kariyer projeleri üretmelerine fırsat sağlamayı amaçlanıyor.