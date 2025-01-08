Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün düzenlediği Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri Proje Sunumları etkinliği kapsamında 24 doktora ve 58 tezli yüksek lisans öğrencisi 82 projesini sundu.

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 40. yılını bilimsel projeler ve akademik etkinliklerle kutlayarak bilim dünyasına katkı sağlamaya devam ediyor. Enstitünün 40. yıl dönümü kapsamında “Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri Proje Sunumları” etkinliği düzenlendi. 2-3 ve 6 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen proje sunumları etkinliğinde, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etiği dersini yürüten akademisyenler tarafından 24 doktora ve 58 tezli yüksek lisans öğrencisinin 82 proje konusu üzerinde çalışıldı. Sunumlar, 13 yabancı öğrenci de dahil olmak üzere 82 öğrenci tarafından yapıldı.

Araştırma üniversitesi hedefine katkı

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, çeşitli fakülteler ve meslek yüksekokullarda görev yapan 354 öğretim üyesiyle 41 anabilim dalı ve toplamda 73 programda eğitim veren enstitünün, bugüne kadar 608 doktora ve bin 919 tezli yüksek lisans öğrencisi mezun ettiğini açıkladı. Halen 373 doktora ve 656 tezli yüksek lisans öğrencisinin lisansüstü eğitimlerine devam ettiğini belirten Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, “Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri Proje Sunumları etkinliğini 4. kez düzenliyoruz. Bu etkinliklerle öğrencilerimizin bilimsel araştırma yöntemleri ve etiği konusunda donanımların artırılması, proje fikri ve konusu oluşturma, proje hazırlama, bilimsel metin yazımı ve sunum tekniklerinde uzmanlaşmalarını amaçlıyoruz. Ayrıca, disiplinler arası etkileşim ve kurumsal aidiyetin geliştirilmesi de bu projeler sayesinde güçleniyor. Yaptığımız bu çalışmalar, Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın liderliğinde araştırma üniversitesi olma hedefimize katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.