Akdeniz Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2025 Yılı Disiplinler Arası Bilim Sıralaması’nda dünya genelinde 169’uncu, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ise 6’ncı sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Akdeniz Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından bu yıl ilk kez açıklanan 2025 Yılı Disiplinler Arası Bilim Sıralaması’nda (Interdisciplinary Science Rankings, ISR) önemli bir başarı elde etti. Dünya genelinde 92 ülkeden 749 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada, Akdeniz Üniversitesi 169. sırada yer alırken, Türkiye genelinde 9, devlet üniversiteleri arasında ise 6. sırada yer alma başarısını gösterdi.

11 performans göstergesine göre değerlendirme

Üniversitelerin disiplinler arası bilime katkılarını ölçmek için alanında bir ilk olan Disiplinler arası Bilim Sıralamasında, 2019-2023 yılları arasında en az 100 disiplinler arası araştırma yayını yapmış olan ve 2025 Dünya Üniversite Sıralamaları için verilerini paylaşan dünya üniversiteleri değerlendirmeye alınmıştır. Sıralamada üniversiteler girdiler (%19), süreçler (%16) ve çıktılar (%65) olmak üzere üç ana başlık ve toplam 11 alt göstergeyle değerlendirilmiştir.

En fazla üniversite yer alan ikinci ülke Türkiye

Times Higher Education tarafından üniversitelerin disiplinler arası bilime katkılarını ölçmek için oluşturulan Disiplinler Arası Bilim Sıralamasında Türkiye, değerlendirmeye alınan 45 üniversitesi ile en fazla sayıda üniversitenin sıralandığı ikinci ülke oldu.

“Yoğun çalışmaların karşılığı”

Dünya genelinde en iyi üniversiteler arasında yer almanın gurur verici olduğunu ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana attığımız adımlar ve araştırma üniversitesi olma yolunda gösterdiğimiz çabalar meyvelerini veriyor. Dünyanın önde gelen sıralama kuruluşlarından biri olan Times Higher Education tarafından açıklanan Disiplinler Arası Bilim Sıralaması’nda üniversitemiz dünyada 169. sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Bu önemli başarıda, multidisipliner çalışmaları teşvik eden vizyonumuzun ve nitelikli bilimsel üretime verdiğimiz desteğin büyük bir payı olduğuna inanıyorum. Disiplinler arası yaklaşımı her zaman öncelikli görüyorum çünkü tek bir disiplinin sınırlarını aşarak farklı bakış açılarıyla elde edilen üretimler, bilime çok daha derin ve zengin bir boyut kazandırıyor” dedi.

“Emin adımlarla ilerliyoruz”

Bu başarının Akdeniz Üniversitesi’nin küresel sorunlara çözüm üretme misyonundaki kararlılığını ve bilimsel çalışmalardaki öncülüğünü bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyen Rektör Özkan, “Elde ettiğimiz başarı bu yolda emin adımlarla ilerleme kararlılığımızı bir kez daha pekiştirdi ve bizlere önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Üniversitemizin gelişiminde ve bu gurur verici sonucun elde edilmesinde emeği geçen tüm Akdeniz Üniversitesi ailesine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.