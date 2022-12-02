Akdeniz Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2022” için başvurular başlıyor.

Akdeniz Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2022” için başvurular başlıyor.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2022” için başvurular 05 Aralık 2022 tarihinde başlıyor. Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri her yıl Türkiye, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi ölçeklerinin yanı sıra Bilim Onur, Bilim Hizmet, Bilim Teşvik ve Özel Ödül kategorilerinde çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara verilmektedir.

"Son başvuru 30 Aralık"

Çevre koruma ve çevre değerlerine sahip çıkma misyonu ile 1997 yılından beri verilen ödüllerle Akdeniz Üniversitesi, çevre değerlerini koruyup geliştirmenin en etkin yolunun iyiyi ödüllendirme olduğu düşüncesi ile en iyi örnekleri ön plana çıkararak bu konudaki farkındalığın artmasını amaçlıyor. Başvuru için çevre ve ekoloji değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşların çalışmaları hakkında hazırlanacak öneri dosyalarının Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne ulaştırılması gerekiyor. 05 Aralık’ta başlayan başvurular için öneri dosyaları posta ya da e-posta yoluyla 30 Aralık 2022 Cuma gününe kadar AKÇAM’a ulaştırılabileceği bildirildi.