Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Adana’nın Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Plajında yapılan 4. Akdeniz Surf Casting Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Adana’nın Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Plajında yapılan 4. Akdeniz Surf Casting Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

Amatör Sportif Olta Balıkçıları Federasyonu’na bağlı 25 amatör sportif balıkçılık derneğinden 150 yarışmacının 75 kulvarda mücadele ettiği turnuva kura çekimi ile başladı. Turnuva pazar günü 06.00’da oltaların toplanması ve 20 saha hakeminin ölçümleri tamamlamasıyla son buldu.

Yumurtalık Zeytinbeli’nde gerçekleştirilen ödül törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ASOF Başkanı Serkan İnanç, Akdeniz Surf Casting Bölge Başkanı Salim Karabucak, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Mete Çelebi, federasyon temsilcileri, bürokratlar ve sporcular katıldı.

Adana’nın eşsiz sahillere ve denize sahip olduğunu söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Akdeniz Surf Casting’e destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Balık popülasyonu bakımından en zengin denize sahip şehirlerden birinin Adana olduğunu belirten Başkan Karalar, Karataş ve Yumurtalık’ta turizmi geliştirmek için çaba harcamaya devam edeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri İl Koordinatörleri ile 4. Akdeniz Surf Casting Turnuvası’nda iş birliği yaptıklarını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın sahillerinden çıkan balıkların da lezzet açısından üst seviyede olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

Yarışmada 1. olan Arif Ömer Bülbül ve Adem Bülbül ekibine ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, 2. olan Aziz CanerGöçer-Ahmet Keskin ikilisine ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Mete Çelebi verdi. 3. olan Cemal Kurşunlu-Köksal Şahin ekibine ise ödülünü ASOF Başkanı Serkan İnanç ve ASC Bölge Başkanı Başkanı Salim Karabucak takdim etti.

Turnuvada En Büyük Balık Ödülünü alan Mehmet Görmüş’e ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar verdi.

Yarışmada oltalara takılan limit dışı balıklar denize salıverildi, tutulan balıklar çocuk esirgeme kurumuna bağışlandı.