Adana’nın Kozan ilçesine çiftçilere Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadelede Biyoteknik Kitle Yakalama Projesi çerçevesinde gönderilen tuzakların dağıtımı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan başvurular sonucunda çiftçilere yüzde 50 hibeli Akdeniz sineğine karşı tuzaklar dağıtılmaya başlandı. İl Müdürlüğü öncülüğünde başlayan dağıtımların devam ettiği belirtilirken, 2018 yılından bugüne kadar, bu konuda yoğun mücadele verildiği kaydedildi.

Kentte 750 bin dekar alanda narenciye, 300 bin dekar alanda ise diğer tür meyvelerin yetiştirildiğine dikkat çeken Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, İhracatı büyük oranda tehdit eden Akdeniz meyve sineği zararlısıyla 2018 yılından bu yana yoğun mücadele verdiklerini, çiftçilere sürekli uyarılarda ve desteklerde bulunduklarını söyledi.

Tekin, zararlıyla ilk olarak biyoteknik yollarla son çare ise kimyasal yöntemlerle mücadele ettiklerini aktararak, üreyeceği ortamlarda da önlemler aldıklarını vurguladı.

"Ürünleri satamazsak Akdeniz meyve sineğinin hortlamasından endişe etmeliyiz"

Bölgede narenciye ve sert çekirdekli meyve yetiştiriciliğinin arttığına dikkat çeken Tekin, “Bu yıl bizim iyi yılımız diyelim, gelecek yıl daha sıkıntılı bir durum ortaya çıkacak gibi görünüyor. Çünkü bu yıl şu an üretilen sert çekirdekli meyve satışında problemler yaşandı. Onun için satılamayan ürünlerin ağaç üzerinde kalması daha doğal. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili bakanlığımız ile sürekli istişare halindeyiz. Narenciyede geçen yıl don vurmasına rağmen 1.5 milyon ton civarında bir üretimimiz oldu. Bu yıl herhangi bir doğal afete maruz kalmazsak yaklaşık bu 3.5 milyon ton civarında bir narenciye üretiminden bahsediyoruz. Geçen sene Türkiye’nin toplam narenciye üretimi 4 milyonun üzerinde 4.5 milyon ton civarındaydı. Sadece Adana olarak bu sene 3.5 milyon ton gibi bir narenci üretimden bahsediyoruz. Bu ürünlerin pazarlamasıyla ve satışıyla ilgili ciddi önlemler almamız lazım. Eğer ürünleri satamazsak Akdeniz meyve sineğinin hortlamasından endişe etmeliyiz. Yani bu konu bizim için önemli. Yani Pazar, bu işteki en önemli etkenlerden bir tanesi” dedi.