Kepez Belediyesi’nin imar ve mülkiyet sorunlarını çözdüğü Akdeniz Sanayii Sitesi’nde esnaf tapu sevinci yaşıyor. Kepez Belediyesi tarafından bölgede yapılan İmar planı revizyonuyla Sanayii esnafı; müstakil parsel haline gelen ve tek başına inşaat yapabileceği müstakil tapulara kavuşuyor.

Türkiye’nin en büyük sanayi sitelerinden biri olan Akdeniz Sanayi Sitesi, 2500 civarında işyeri ve binlerce çalışanı ile Antalya için önemli bir değer taşıyor. Sanayii sitesinde başlangıçta ana iş kolları olarak; Motor işleri, Maden işleri, Ahşap işleri ve çeşitli işler olmak üzere 4 ana çalışma sektörü var iken kentin hızlı gelişimiyle birlikte iş kolları da çeşitlenerek, gelişti. Akdeniz Sanayi Sitesi’nin 42 yıllık imar ve mülkiyet problemlerinin çözüme kavuşmasıyla artık esnafın da yüzü gülüyor.

“Akdeniz Sanayii sitesi örnek projelerle büyüyor”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, göreve geldiği 2009 yılında sorunlar yumağıyla boğuşan Akdeniz Sanayii Sitesi bugün örnek projelerle daha da büyüyor. Kepez Belediyesi tarafından bölgede, yaklaşık 62 hektarlık alanı kapsayan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar plan revizyonu yapılmıştı. Bu İmar plan revizyonuyla; emsal ve kat artışı yapılmış ve buna göre esnafın müstakil inşaat yapabilmesinin de önü açılmıştı. Mülkiyet sahiplerinin muvafakatı ile Tapuların İfraz edilme süreci de sonuçlanmaya başladı.

“5 kat yapılaşma imkanı”

Kepez Belediyesince geçmiş yıllarda yapılmış olan İmar Plan Revizyonu ile parselde çekme mesafesi kaldırılmış, tüm parsel ölçeğinde 2 kat bodrum kat ve h.max 11.50 m’yi geçmeden 3 kat olmak üzere toplam 5 kat yapılaşma imkanı getirilmişti. İş yerlerinin ihtiyacı olan m2 alanı, hacim ve kullanım alanları da karşılanacak.

“Ruhsatlı ve iskanlı yapılaşma”

Tapuların alınması ile birlikte, Ruhsatlı ve İskanlı şekilde yapılaşma sağlanabilecek. Böylelikle Esnaf ve İşyeri sahipleri işini, aşını büyütecek. İlerleyen günlerde kapasite ve ölçeği itibariyle gelişen, büyüyen iş yerleri daha çok istihdam sağlayacak. İlçe ve kent ekonomisine de olumlu katkı sağlanmış olacak.

Akdeniz Sanayii Sitesi esnafı, tapularını Kepez Belediyesi Başkan Vekili Serhat Demir ve Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk’ün elinden aldı. Kepez Belediye Başkan Vekili Serhat Demir, tapularını teslim ettiği esnafa ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Akdeniz Sanayii Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk’te, “Sanayi esnafının sorunlarını yıllardır yılmadan, gece gündüz demeden çözmek için mücadele eden Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü’ye teşekkür ederiz” dedi.

Akdeniz Sanayi Sitesi esnaf ve dükkan sahiplerinin tek başına inşaat yapabilmesinin önünü açan müstakil tapuların dağıtımına önümüzdeki günlerde de devam edilecek.