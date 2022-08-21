Zonguldak’ta sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen yüzlerce vatandaşlar Kapuz Plajı’na akın etti.

Zonguldak’ta sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen yüzlerce vatandaşlar Kapuz Plajı’na akın etti.

Zonguldak’ta sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Kapuz plajında akın etti. Yüzlerce vatandaş, sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek geçirdi.

Hava sıcaklıkları ise 27 derecelere kadar yükseldi. Vatandaşlar, “Hava çok güzel bizde bu sıcak havanın tadını denize girerek geçirelim dedik. Deniz gerçekten çok güzel. Temiz olması ve plajın çarşı merkezine yakın olması bizim tercih etmemizi sağladı. Böyle giderse Eylül ayında da denize girebiliriz” dedi.