Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ’Akdeniz Sahil Yolu’ projesi çerçevesinde Melleç-Kaledran arasında devam yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Pehlivan, "Akdeniz Sahil Yolu tamamlandığında, geçmişte seyahatlerin 10-12 saat civarında sürdüğü bu yol neredeyse 3’te 1 oranında kısalacak. Bu aks, aynı zamanda lojistik, sanayi ve turizm sektörleri açısından da çok önemlidir" dedi.

Vali Pehlivan, Anamur ilçesinin Demirören Mahallesinde bulunan şantiye alanında yapılan toplantının ardından çalışmaları yerinde inceledi. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, "Geçtiğimiz yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından Akdeniz Sahil Yolu projesi çerçevesinde ihalesi yapılan Melleç (Demirören)-Kaledran (Anıtlı), mahalleleri arasındaki güzergahı kapsayan karayolu inşaat alanında incelemeler yapmak üzere bugün Anamur ilçemize geldik. Biraz önce şantiyede Karayolları Bölge Müdürümüz, süreçle ilgili gelişmeleri ve gelinen son durumu paylaştı. Akdeniz Sahil Yolu projesi, sadece İlimizin ve bölgemizin değil, ülkemizin en büyük karayolu projelerinden birisidir. Mersin-Antalya arası yaklaşık 500 kilometre uzunluğunda bir güzergaha sahiptir. Bu yol güzergahının 264 kilometresi Mersin ilimiz sınırları içerisinde bulunuyor. Akdeniz Sahil Yolu projesiyle toplamda 28 tünel, 17 viyadük projesi bulunmaktadır. Bugüne kadar 28 tünelin 16’sı tamamlanmış durumdadır. 17 viyadüğün ise 8’i tamamlanmış ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumdadır. Bu güzergahta toplamda 203 kilometreye varan uzunlukta duble yol bitirilmiş ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur" diye konuştu.

"3’te 1 oranında yol kısalacak"

Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra devam edecek çalışmalarla birlikte toplamda 264 kilometre olan yol uzunluğu 36 kilometre kısalmak suretiyle 228 kilometreye düşeceğini kaydeden Pehlivan, "Bu da yolun, zamandan tasarruf anlamında 110 dakika kısalması anlamına gelecektir. Bu proje çerçevesinde geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan ve yılın ikinci yarısında şantiyesinin kurulması ile çalışılmaya başlanılan ve şu anda şantiye alanında olduğumuz Melleç-Kaledran arasındaki yol da toplamda 11,4 kilometre uzunluğunda ağırlıklı olarak tünel ve viyadüklerden oluşuyor. Nitekim, toplam 6 tünel ve 7 viyadük ki bu tüneller ve yollar hepsi bölünmüş yol olarak inşa ediliyor. Şu anda T1 tünelinde tünel portalı ve kazı destek çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiş durumdadır. T2 tünelinde de tünel portalı ve kazı destek çalışmaları ise devam ediyor ve çalışmaların gidişatında herhangi bir aksilik, olumsuzluk yoktur. İlgili kurumlarla da gerekli koordinasyon sağlanarak iş birliği içerisinde çalışmalar devam etmektedir. Akdeniz Sahil Yolu tamamlandığında, geçmişte seyahatlerin 10-12 saat civarında sürdüğü bu yol neredeyse 3’te 1 oranında kısalacak ve hem zamandan hem yakıttan tasarruf elde edileceği gibi daha seri, daha hızlı, daha konforlu bir seyahat durumu söz konusu olacaktır. Bugüne kadar bitirilen çalışmalar da bunu büyük ölçüde sağlamış durumdadır" şeklinde konuştu.

Bu yolun aynı zamanda lojistik, sanayi ve turizm sektörleri açısından da çok önemli olduğuna dikkat çeken Pehlivan, "Bu yolun konforunun artması ve altyapı üstyapısıyla trafik güvenliğine çok daha uygun hale gelmesiyle hem sanayiye hem lojistik sektörüne hem de turizm sektörüne olumlu katkılar sağladı. Devam eden çalışmaların bitmesiyle birlikte çok daha fazla katkılar sağlayacaktır. Bu projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere Mersin Valiliği olarak ilgili kurum, kuruluşlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Zaman zaman da bugün olduğu gibi sahada incelemeler yaparak son durumunu da hep birlikte gözden geçiriyoruz. Bu yolun tamamlanan kısımlarının bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İncelemelerde Vali Pehlivan’a, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Karayolları 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.