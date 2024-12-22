Akdeniz Offroad Yarışları’nın merakla beklenen sezon finali, Kilis’te görkemli bir organizasyonla tamamlandı. Yarışmada derece yapan sporculara kupalarını Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen takdim etti.

Bu yıl Akdeniz Ofroad Yarışmasının sezon finaline ev sahipliği yapan Kilis’de adrenalin, heyecan ve rekabet dolu bir sezon geride kaldı. Zorlu parkurda gerçekleşen yarışmalarda Genel Klasman’da birinciliği Mehmet Demirel - Fettah Yiğit ikilisi aldı. Süleyman Şen - Zeki Kuru ikilisi genel klasmanda ikinci olurken üçüncülüğü ise Yakup Çimiç ve Adem Paç aldı.

Yarışlarda sınıflarında en iyi performans gösteren ekipler ise Mehmet Demirel - Fettah Yiğit ve Ulaş Özden - Çiğdem Özden oldu.

Kıran kırana geçen yarışlarda diğer sonuçlar ise şöyle oluştu:

“Sınıf 4: Birinci Süleyman Şen - Zeki Kuru. İkinci Gökhan Doğan - Şakir Eskioğlu. Üçüncü Zabit Emek - Salih Kolsuz.

Sınıf 3: Birinci Yakup Çimiç - Adem Paç. İkinci Sadık Polat - Tarık Yılmaz. Üçüncü Samet Kaynar - Mükerrem Toklucuoğlu.

Sınıf 2: Birinci Can Tunay Açıkgöz - Halil Akgün. İkinci Ogün Güney - Deniz Can Güney. Üçüncü Ali Küçükersöz - Alperen Köroğlu.

Sınıf 1: Birinci Serkan Bayık - Gözde Dila Bayık. İkinci Oğuzhan Türkvatan - Hüseyin Hasret Yılmaz. Üçüncü Mert Yıldırım - Gürkan Yıldırım.”

Yarışmada dereceye girenlere Kilis Belediyesi’nde düzenlenen tören ile kupaları takdim edildi. Burada konuşan Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen, Kilis’in muhteşem doğası ve zorlu parkurları, yarışmacılara unutulmaz anlar yaşattığını belirterek, “Yarış boyunca sergilenen üstün mücadele ve sporcu ruhu için tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Sezon boyunca bizleri yalnız bırakmayan yarış severler ve destekçilerimize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki sezonda daha büyük heyecanlarla buluşmak dileğiyle” ifadelerine yer verdi.