Kilis Belediyesi iş birliğinde Akdeniz Offroad Kupası sezon finali, 21-22 Aralık’ta Kilis’te gerçekleşiyor.

Türkiye’nin en cesur offroad yarışçıları, zorlu parkurlarda hız ve dayanıklılıklarını sergilemek için bir araya geliyor. Kilis Üniversitesi TOKİ civarında saat 11.00’de başlayacak bu büyük etkinlik, izleyicilere görsel bir şölen sunacak. Hız, rekabet ve heyecan dolu bu unutulmaz mücadelede adrenalin severler nefes kesen anlara tanıklık edecek.

Spora ilgi duyan herkesin davetli olduğu etkinlik, aynı zamanda Kilis’te görsel bir şov oluşturacak.