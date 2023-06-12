Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Akdeniz meyve sineğinin narenciyeye zarar vermesini engellemek için kültürel, kimyasal ve biyoteknik olarak acil önlem alması gerektiğini söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Akdeniz meyve sineği popülasyonunda bu yıl artış olabileceğine dikkat çekerek uyarıda bulundu.

İhracatta toleransın olmaması nedeniyle önemli ticari kayıplara neden olan Akdeniz meyve sineği ile 2018 yılından itibaren yapılan toplantılarla alınan kararlar çerçevesinde mücadele verildiğinin altını çizen Başkan Doğan, “Toplu ilaçlamalar yapıldı, üreticilerimize bilgilendirme mesajları gönderildi, zararlıyla mücadele çerçevesinde Akdeniz meyve sineğinin tanımı, biyolojisi, zarar şekli, ekonomik önemi, yayılışı, konukçuları, doğal düşmanları, mücadele zamanı ve metotları, kullanılacak bitki koruma ürünü ve dozları ile nasıl mücadele yapılması gerektiği konularında teknik eleman ve üretici eğitimleri gerçekleştirildi. Ayrıca ilgili kurum, sektör, birlik ve STK’larla iş birliğine gidilerek, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldı. 2022 yılında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yüreğir İlçe Müdürlüğü tarafından sahada aktif çalışmalar yürütüldü. Yüreğir Ziraat Odası olarak üreticilerimizi kültürel, biyoteknik ve kimyasal mücadele konusunda bilgilendirdik. Kısacası Akdeniz meyve sineğine karşı topyekûn mücadele verdik ve geçen sene popülasyonun azalmasıyla karşılığını aldık’’ dedi.

Bu yıl ılıman hava şartları sebebiyle, bölgede yetişen ve Akdeniz meyve sineğine konukçuluk eden sert çekirdekli kayısı, erik, şeftali ve nektarin gibi ürünlerin rekoltesinde artış olduğunu belirten Başkan Doğan, “Toplandıktan sonra ağaçta bir miktar kalan ve yere düşen bu ürünlerin Akdeniz meyve sineğine besin kaynağı olmasından dolayı popülasyonu arttırması öngörülüyor. Narenciyeye zarar vermesini engellemek için çiftçilerin kültürel, kimyasal ve biyoteknik olarak acil önlem alması gerekir” diye konuştu.