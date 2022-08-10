Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunda azalma olduğunu söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunda azalma olduğunu söyledi.

Başkan Doğan, 2018 yılından bugüne kadar verilen mücadele ve alınan önlemlerin semeresini gördüklerini söyledi. Doğan, bölgede nar, hurma, kayısı, erkenci narenciye çeşitleri, nektarin, şeftali gibi ürün çeşitleri Akdeniz Meyve sineğine konukçuluk etmekte olduğunu söyleyerek, “2018 yılında bölgemizde bu ürünlerin üretimlerinin artması ve kış şartlarının ılık geçmesinin, Akdeniz meyve sineği popülasyonunun da çoğalmasına yol açmıştı. Doğrudan ürün kaybı, ihracatta toleransının sıfır olması gibi önemli ticari kayıplara neden olmasından dolayı bölgemizde Akdeniz Meyve Sineğine karşı önemli mücadeleler verilmiş ve önlemler alınmıştır” dedi.

Yapılan toplantılarla alınan kararlar doğrultusunda toplu ilaçlamalar yapıldığının altını çizen Doğan, “Üreticilerimize bilgilendirme mesajları gönderildi, zararlıyla mücadele kapsamında Akdeniz meyve sineğinin tanımı, biyolojisi, zarar şekli, ekonomik önemi, yayılışı, konukçuları, doğal düşmanları, mücadele zamanı ve metotları, kullanılacak bitki koruma ürünü ve dozları ile nasıl mücadele yapılması gerektiği konularında teknik eleman ve üretici eğitimleri gerçekleştirildi. Ayrıca ilgili kurum, sektör, birlik ve STK’larla iş birliğine gidilerek, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldı. 2022 yılında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yüreğir İlçe Müdürlüğü tarafından sahada aktif çalışmalar yürütüldü. Yüreğir Ziraat Odası olarak üreticilerimizi kültürel, biyoteknik ve kimyasal mücadele konusunda bilgilendirdik. Kısacası Akdeniz meyve sineğine karşı topyekûn mücadele verdik. Kışın sert ve soğuk geçmesi, önceki yıllarda yapılan toplu ilaçlama mücadeleleri, bu yıl sert çekirdekli meyvelerin pazar değerinin artması, para etmesinden kaynaklı Akdeniz meyve sineğine konukçuluk edecek meyvelerin dalında kalmaması sebeplerinden dolayı popülasyon artışı yaşanmadı” diye konuştu.