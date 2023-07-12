Adana’da ziraat mühendisleri sahada çiftçilere başta narenciye olmak üzere yetiştirilen birçok meyve çeşidine büyük zarar veren Akdeniz meyve sineğine karşı mücadeleyi anlattı.

Ülke narenciyesinin yaklaşık yüzde 30’unun üretildiği Adana genelinde olduğu gibi Kozan ilçesinde de, zararlının ürün kaybına neden olmaması için çalışmalar yapılıyor. Mühendisler tarafından üreticilere destek sağlanması yönünde çalışan İlçe Tarım Müdürlüğü mühendisleri, özellikle tüm üreticilerin aynı tarihlerde ilaçlama yapmasını içeren toplu mücadele için yoğun bir gayret gösterdiği ifade edildi.

İlçe Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yıllardır bölgede var olan zararlının sıcak geçen kış ayları sonrası meyveler için büyük tehdit oluşturduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında ise" Her yıl olduğu gibi bu yıl da mücadelemizi anlatıyor sahada birlikte incelemelerde bulunuyoruz. Kozan’ın narenciye ekili bir çok bölgesinde mühendislerimiz aktif olarak bilgilendirme yapıyorlar. Çiftçiler 13-16 tarihleri arasında toplu mücadele ediyoruz. İlçe genelinde başta narenciye olmak üzere bütün meyve yetiştiricilerimizi toplu mücadele yapmaya davet ediyoruz. Toplu mücadele yapıldığında popülasyon aşağı düşüyor. Biz üreticilerimizi oda olarak sürekli uyarmaktayız” denildi.