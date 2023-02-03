Akdeniz Belediyesi tarafından yürütülen ’Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri’ çerçevesinde verilen eğitimler sonucunda 24 genç istihdam edildi.

Akdeniz Belediyesi tarafından yürütülen ’Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri’ çerçevesinde verilen eğitimler sonucunda 24 genç istihdam edildi.

Akdeniz Belediyesi tarafından yürütülen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde finanse edilen ’Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri’ sona erdi. Yüzde 20 istihdam garantili kurslar çerçevesinde, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık, Autocad, 3DsMax, Bilgisayar Destekli Muhasebe ile Müşteri Hizmetleri ve Halkla ilişkiler (Çağrı merkezi Operatörü) alanlarında eğitimler verildi. ’Yetkin Belgeli İş Gücü, Akdeniz’in Dinamik Gücü’ hedefi ile verilen eğitimler sonucunda biri engelli olmak üzere toplamda 24 genç istihdam edildi.

"Toplamda 72 genç eğitim aldı"

Eğitimin detayları hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Ece Okçu, "Proje Eğitim ve Uygulama Merkezinde Kalkınma Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma Ajansi desteğiyle yürütülen Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri Projesi sona erdi. Proje çerçevesinde 18-29 yaş aralığında 5’i engelli 72 genç, Garafik Tasarım ve Fotoğrafçılık, Autocad, 3DsMax, Bilgisayar Destekli Muhasebe ile Müşteri Hizmetleri ve Halkla ilişkiler (Çağrı merkezi Operatörü) kursu aldı. Projenin ardından biri engelli toplam 24 genç iş gücü piyasasında çeşitli sektörlerde iş imkanı buldu. Projenin tamamlanmasının ardından merkezimizde 2’nci grup eğitimler devam etmektedir” dedi.

İkinci grubun eğitimlerinin başladığını kaydeden Eğitmen Esra Yılmaz ise "Daha önce bir eğitimi tamamladık. Daha önce hiç eğitim almamış öğrencilerimizi çok iyi şekilde yetiştirdik, iyi eğitim aldılar. İkinci kursumuz yeni başladı. Eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler için bu imkanları sağlayan Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kursumuz iyi ilerliyor"

Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık Kursu alan 23 yaşındaki Şevval Özharat da , “Biyomedikal Cihaz Teknolojisi mezunuyum ama kendimi grafik tasarım alanında geliştirmek istiyorum. Hem bu alana ilgim vardı hem de yeni bir iş imkanı sağlaması adına başvurdum. Kursumuz çok iyi ilerliyor. Bu alanda kendime donanım sağlıyorum" diye konuştu.

Akdeniz Belediyesinin başlattığı kursa katılma amacı hakkında bilgi veren Bilgisayar ve Muhasebe kursiyerlerinden Halil Tan ise , kişisel olarak kendisini geliştirmek ve iş imkanına sahip olabilecek bir tecrübe kazanmak istediğini kaydetti.