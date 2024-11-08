Mersin Merkez Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Huzurkent Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'nda Aşure Günü etkinliği düzenledi. Huzurkent İlkokulu Müdürü Ramazan Yaylak ve mesai arkadaşlarının öncülüğünde okul öğrencileri ve veliler tarafından birlik , beraberlik ve dayanışma ruhunu Huzurkentte daha dinamik halde yaşatmak amacıyla hazırlanan Aşureler , mahalle sakinlerine ve davetli misafirlere ikram edildi.

Aşure Günü etkinliğine Akdeniz İlçe Kaymakamım Zeyit Şener , Mersin İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Burgut , Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir , Eğitim Bir Sen İl Başkanı Ertuğrul Yıldız ,Türk Eğitim Sen İl Başkanı Metin Ercan , Ak Parti Akdeniz ilçe yöneticileri ,çevre okulların müdürleri , mahalle muhtarları ve çok sayıda veli katıldı.

Etkinlik kapsamında Akdeniz İlçe Kaymakamı Zeyit Şener , İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Burgut , İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir hazırlanan Aşureleri öğrencilere elleri ile ikram ettiler.

Okul , Veli , Mahalle Sakinleri , Mülki Amirler arasında birlik , beraberlik ve dayanışma ruhu ile sergilenen etkinlik sonrasında , misafirlere veliler tarafından hazırlanan sıkma - börek ikram edildi.