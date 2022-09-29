Mersin merkez Akdeniz İlçesi Akdeniz Kent Konseyi Yürütme Kurulu Çocukların geleceğine ışık tutmak için toplandı.

Mersin merkez Akdeniz İlçesi Akdeniz Kent Konseyi Yürütme Kurulu Çocukların geleceğine ışık tutmak için toplandı.

Akdeniz İlçesi'nde bulunan “Akdeniz Belediyesi İz Bırakanlar Müzesi”nde gerçekleşen Akdeniz Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısında aşağıdaki konular gündeme alınarak görüşüldü ve karara bağlandı ;

1- ÇOCUK OYUN SOKAĞI: Çilek Mahallesinde projelendirdiğimiz ve Akdeniz Belediyesi tarafından trafiğe kapalı bir sokakta yapımı devam eden “ Çocuk Oyun Sokağı” çalışmaları son aşamaya geldi. Bir ay içinde yapımı tamamlanacak oyun sokağı, 22.000 nüfuslu Çilek Mahallesi ve çevre mahallelerin çocuklarıyla şenlenecektir.

2- UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE MERKEZİ: Akdeniz Belediyesi tarafından tahsis edilecek olan “ eski Bağcılar Belediye Binası”nda hayata geçireceğimiz “Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi” ile ilgili olarak Yeşilay ile görüşmeler yapıldı. Yeşilay bünyesinde faaliyet gösteren YEDAM aracılığı ile çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

3- MAHALLE KÜTÜPHANELERİ VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA ALANLARI ( ETÜT MERKEZİ): İlk etüt merkezi Akdeniz Yeni Mahalle’de açılacak, öğrencilerinin çalışma ve kitap okuma merkezi olacaktır.

Yeni Mahalle’de ki Etüt Merkezi ve Kütüphane tamamlanmış durumda olup, bir hafta içinde öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır.

Atatürk Caddesi ve Millet Bahçesi 2. Etap içinde yapılacak olan Kütüphane ve Etüt Merkezi çalışanları devam etmektedir.

Akdeniz Belediyesi’ne ait mahalle evlerinde, mahalle kütüphanelerinin ve öğrenci etüt merkezlerinin açılması planlamaktadır.

4- ÇOCUK VE KADIN KÜTÜPHANELERİ: Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’nün bulunduğu eski bir Mersin Evi’nde, Akdeniz Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan merkezde, 06- 12 yaş aralığındaki çocuklar için Mersin’de ilk kez yapılan ÇOCUK KÜTÜPHANESİ, çocuk oyun alanları ile birlikte hizmete açılıyor.

Çocukları ile birlikte gelen kadınlarımız için ayrıca bir KADIN KÜTÜPHANESİ hayata geçiriliyor.

Bu merkezde görevli psikolog ve sosyologlar ailelere danışmanlık desteği verecektir.

5- ÇANKAYA İLKOKULU: 18 yıl kaderine terkedilmiş olan ve Akdeniz Kent Konseyi tarafından gündeme getirilen Çankaya İlkokulu’nun rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapımına başlanmıştır. Projelerin Koruma Kurulu tarafından onaylanmasından sonra restorasyon çalışmaları başlayacak ve Akdeniz Belediyesi tarafından işlevlendirilecektir.

6- YEREL TARİH GURUBU ÇALIŞMALARI: Akdeniz Kent Konseyi bünyesinde çalışmalar yapan, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve akademik çalışma yapan öğrencilerden oluşan Yerel Tarih Gurubu’unun , bu şehrin ekonomik, politik ve tarihi geçmişine tanıklık edecek vasıf ve yaşa sahip kişilerle ses ve görüntü kaydı yaparak yaptığı görüşmelerin kitaplaşması kararlaştırıldı.

7- İSTİHDAM: Akdeniz’de faaliyet gösteren büyük ekonomik ve ticari müesseselerle görüşmeler yapılarak, Akdeniz’de yaşayan insanlarımızın istihdamına öncelik verilmesi çalışmaları yapılacaktır.

Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan Başkan Mustafa Erim , '' Akdeniz Kent Konseyi’nde birlikte görev yaptığımız çalışma arakadaşiarıma ve projelerimizi hayata geçirmemizi sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür ediyorum '' dedi.