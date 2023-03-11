Mersin’in merkez Akdeniz Kaymakamalığı tarafından sosyal market aracılığı ile 13 bin 801 depremzedeye aynı destekte bulunulduğu belirtildi.

Depremzede vatandaşların gıda, giyim, hijyen malzemeleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mersin’de valilik tarafından ilçelerde sosyal marketler kuruldu. Vali Ali Hamza Pehlivan Akdeniz Kaymakamlığı bünyesinde hizmete sunan sosyal marketi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Akdeniz Kaymakamlığı bünyesindeki sosyal marketin depremzede vatandaşlara sunduğu hizmetler hakkında Kaymakam Zeyit Şener’den bilgi alan Vali Pehlivan, marketin 13 bin 801 depremzede vatandaşa ayni yardım verildiğini aktardı.

Geçen bir ay içinde bin 222 haneye de 2 milyon 445 lira nakdi yardım yapıldığı kaydedildi.