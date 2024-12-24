Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, daha yeşil bir kent oluşturmak, böylelikle ilçe genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak amacıyla hizmet ve projelerine aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğindeki çalışmada, Şevket Sümer Mahallesi 156. Cadde üzerinde bulunan 3 buçuk dönüm büyüklüğündeki alanda ağaçlandırma, yeşillendirme ve peyzaj çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, yaklaşık 800 metre uzunluğundaki bant üzerinde yaptıkları çalışmada, onlarca turunç ağacının yanı sıra, ateş dikeni ve zakkum bitkileri ile birlikte çim tohumu ekti.

“Mahallelerimizin eksiklerini hızla tamamlıyoruz”

Bölgede gerçekleşen çalışmayı yerinde inceleyip ekiplerden bilgi alan Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan, 3 buçuk dönüme sahip alandaki yenileme ve peyzaj çalışmaları bittiğinde mahalle sakinlerinin güzel bir yeşil alan kazanacağını ifade etti. Arslan; “Seçilip göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Akdeniz’de hızlıca kaldırım, asfalt, yeşil alan ve peyzaj çalışmalarımızı başlattık ve bu anlamda da ilerliyoruz. Mahallelerimizde gördüğümüz eksikleri hızlıca tamamlamaya çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz bunun için özveriyle çalışıyor. Hedefimiz, daha yeşil ve ekolojiye uygun bir Akdeniz’dir” dedi.

Arslan, yeşil alanda gerçekleşen çalışmayı incelemesinin ardından, Güneş Mahallesi’nde bulunan ve zemini yenilenerek çocuklar için daha güvenli hale getirilen parkı da ziyaret etti, oyun oynamak için gelen mahalleli miniklerle sohbet etti.