Antalya’da nesli tehdit altındaki Akdeniz fokunun vatoz balığını avladığı anlar bir sosyal medya fenomeni tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, fokların en önemli besinleri arasında ahtapotlar ve vatozların yer aldığını kaydetti.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’ndeki falezlerde arkadaşlarıyla buluşan sosyal medya fenomeni Ezgi Gizem Özkara, bir Akdeniz fokunun vatoz balığını avladığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Özkara’nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler binlerce beğeni ve yorum aldı.

"En önemli besinleri arasında ahtapotlar ve vatozlar var"

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz fokunun vatozu avlarken kaydedilen görüntülerini değerlendiren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Foklar Antalya falezlerinde yaşıyorlar. Fokların en önemli besinleri arasında ahtapotlar ve vatozlar vardır. Vatozu çok kolay yakalar, ama vatozda çok büyük bir canlı olduğu için görüntüleri de izlerseniz parçalayarak yediğini görüyorsunuz. Kafası ile savurarak parçalara kopartıyor. Dolasıyla ağzından fırlayıp gidiyor. Fokun vatozu savurup çarpmasının bir nedeni de vatozun zehirli olan kuyruğundaki dikeni batırmaması içindir. Parçalayarak besleniyor" dedi.

"Defalarca söylüyoruz, yaklaşmayın"

Antalya falezlerinin Akdeniz foklarının yavrulama ve yuvalama alanları olduğunu, kesinlikle falezlere insanların yaklaşmaması gerektiğini belirten Gökoğlu, "Orada ilginç olan çok yakınında bir botun olması. Defalarca söylüyoruz, ’Falezlere çok yaklaşmayın. Bu canlıların yaşam alanları orası’ diyerek uyarıyoruz. Neredeyse oradaki bota çarpacak hayvan, o kadar yaklaşmışlar. Antalya falezleri önemli yavrulama ve yuvalama alanı Akdeniz foklarının. Mağaralara girip yavruluyorlar, zaman zaman da vatandaşlar yukarodan görüntülüyor" şeklinde konuştu.

"Doğal yaşamlarında izlemek çok keyifliydi"

Görüntüleri kayda alan Ezgi Gizem Özkara ise, "İlk başta insan sandım, güneşlenir gibi suyun yüzeyinde yatıyordu. Kafasını kaldırınca fok balığı olduğunu fark ettik. Ardından vatoz çıktı ortaya. Bunu çekip hemen sosyal medya hesaplarımda paylaşmam gerektiğini düşündüm. Çok güzel bir görüntüydü. Hayvanat bahçesine gidip izlediğimiz zaman buradaki gerçek hayattaki gibi olmuyor. Doğal yaşamlarında izlemek çok keyifliydi, neredeyse yarım saat izledik" ifadelerini kullandı.