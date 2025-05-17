Akdeniz Üniversitesi ile Akdeniz Film Yapım ve Tanıtım Derneği iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Akdeniz Film Yapım Festivali ödül töreni ile sona erdi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenen Akdeniz Film Yapım Festivali, dört gün boyunca sinemaseverler, söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden eğitimlere kadar dolu dolu bir programla bir araya geldi.

"Bir grup genç olarak yola çıktık"

Açılış konuşmasını yapan Festival Direktörü Doğacan Aktaş, "10 yıl önce Antalya’nın ışığına ve dokusuna inanan genç sinemacılar olarak yola çıktık. İstanbul’a gitmek yerine bu topraklarda kalmayı seçtik. Ev ya da araba değil, tüm yatırımımızı sinemaya ve Batı Akdeniz’e yaptık. Antalya’yı yeni bir sinema merkezi yapmak için heyecanla çalışıyoruz." dedi. Aktaş, Akdeniz Üniversitesi başta olmak üzere festivalin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

90 proje arasından 6 film ödül aldı

Festival kapsamında düzenlenen proje yarışmasına toplam 90 başvuru alındı ve bu başvurular arasından 10 finalist proje belirlendi. Finalist projeler kapanış ve ödül töreninde ödüllerini aldı.

Yaşam boyu onur ödülü Erdoğan Engin’e verildi

Festivalde Yaşam Boyu Onur Ödülünü Çöpçüler Kralı, Hababam Sınıfı, Canım Kardeşim filmlerinin görüntü yönetmeni Erdoğan Engin, Festival Direktörü yönetmen Doğacan Aktaş’ın elinden aldı. Birincilik ödülü Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan tarafından Down filmiyle Yasin Dağlı’ya verildi. İkincilik ödülünü Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen tarafından Domuzların Ardından filmiyle Ramazan Arslan’a verildi. Üçüncülük ödülü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayman Murat Totoş tarafından Sonsuz filmiyle Gürkan Aygün’e verildi. Dördüncülük ödülünü, Yönetmen Mehmet Aksın’ın elinden İçimdeki Çığlık filmiyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Merve Ünal aldı. Beşincilik ödülünü Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, Tozlu: Geçmişi Muhafaza Edenler filmiyle Alperen Bezci kazandı. Festivalin altıncılık ödülünü Yönetmen İdil Berk’e Şans filmiyle ödülünü Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu verdi.

Alanında uzman isimler deneyimlerini paylaştı

Etkinlik programında; Ozan Sihay ve Onur Naci Öztürkler’in katılımıyla dijital içerik üretimi ve izleyici kitlesinin önemi üzerine "Lokalizasyonun Sonu" paneli; yönetmen Harun Korkmaz’ın TRT yapımlarına dair oluşturma sürecini aktaracağı "Klaket" ve "Harman Yeri" söyleşileri ve "Gibi" ve "Kara Kenan" dizileriyle tanınan Onur Uzun’un anlatımıyla "Yönetmenin Estetik Tercihleri ve Film Dili" başlıklı eğitim yer aldı. Ayrıca Ruteba Doğan, Barış Aydoğdu ve Betül Tarıman’ın katılımıyla "Sinema, Şiir ve Edebiyat" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Ödül töreni ile son bulan Akdeniz Film Yapım Festivali Ödül Törenine Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçil Deren Van Het Hof, Festival Direktörü yönetmen Doğacan Aktaş, Festival Danışmanı İpek Tuzcuoğlu, Ana jüri kadrosunda bulunan Ömer Faruk Sorak, Mehmet Aksın, İnanç Telci, Kırgız yönetmen Ruslan Akun ve Mehmet Özgür de katıldı.