Akdeniz Üniversitesi devlet üniversitelerinin genel memnuniyet sıralamasında 8’inci sıraya yükseldi. Kampüs yaşamı başlığında 7’inci olan Akdeniz Üniversitesi mezun memnuniyetinde ise 7 bölümde ilk onda yer aldı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA-2023) sıralaması açıklandı. Akdeniz Üniversitesi devlet üniversitelerinin genel memnuniyet sıralamasında 8. sırada yer aldı. Öğrenim deneyiminin tatminkârlığı, yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği, kişisel gelişim ve kariyer desteği imkânlarının araştırıldığı TÜMA-2023’de 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere 200 üniversitede öğrenim gören 47 bin 761 öğrenciden toplanan veriler değerlendirildi. Devlet üniversitelerinin genel memnuniyet sıralamasında 8. sırada yer alan Akdeniz Üniversitesi, yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu başlığında 7. sırada yer alırken diğer başlıklarda da 2022 yılına göre yükselişini sürdürdü.

Mezun memnuiyeti üst seviyede

ÜniAr’ın mezun memnuniyetini ölçtüğü araştırmada ise mezunların aidiyet duygusu, lisans eğitiminin işe kabule etkisi, eğitiminin çalışma hayatında kullanılabilirliği ve üniversitesini öneri düzeyi olmak üzere dört başlık değerlendirildi. Araştırmada 25 farklı bölüm mezunlarının görüşleri alındı. Mezunların en memnun olduğu ilk 10 üniversitenin sunulduğu araştırmada, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümüyle 3. sırada, Diş Hekimliği Bölümüyle 3. sırada, Tıp Fakültesi ile 5. sırada, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile 5. sırada, Turizm İşletmeciliği bölümü ile 6. sırada, Turizm Rehberliği bölümü ile 6. sırada ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 9. sırada yer aldı.

“Öğrencilerimiz için varız”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, var olma sebebi öğrencileri için her şeyin en iyisini istediklerini söyledi. Güncel ve yenilikçi eğitim modellerini hayata geçirerek öğrencilerine en iyisini sunmak için çabaladıklarını ifade eden Rektör Özkan, gerek akademik gerek sosyal ve kişisel gelişim yönünden öğrencileri destekleyici uygulamaları hayata geçirdiklerini ve bu çalışmaların sonucunun da öğrenci memnuniyetine yansıdığını belirtti. Öğrencileri ve mezunlarıyla Akdeniz Üniversitesinin büyük bir aile olduğunu hatırlatan Rektör Özkan, “Bu ailenin her bir ferdi bizim için çok kıymetli ve onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. İyi ki Akdenizliyiz” dedi.