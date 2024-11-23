AEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde deprem konulu ‘Tahliye ve Kurtarma Tatbikatı’nda 30 saniyelik bir deprem simüle edildi. Ekiplerin afet anında hızlı tahliye, arama kurtarma ve ilk yardım konularındaki yetkinliklerinin test edildiği tatbikata, AEDAŞ Genel Müdürlük yerleşkesinde çalışan personel katıldı.

Türkiye’de yaşanan son depremler, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın hayati önemini bir kez daha ortaya koyarken, Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti sunan Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) afetlere karşı hazırlıklı olmak için çalışmalarına devam ediyor. AEDAŞ çalışanlarından oluşan bir ekip bu yılın başında AFAD’ın Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Bin Arama Kurtarma Personeli Yetiştirme Projesi kapsamında arama kurtarma eğitimlerine katılarak afetlere karşı donanımlı hale geldi. Bu yönde atılan adımların devamı olarak deprem konulu ‘Tahliye ve Kurtarma Tatbikatı’ gerçekleştirildi.

30 saniyelik deprem simülasyonu

AEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen tatbikatta, 30 saniyelik bir deprem simüle edildi. Gerçekleştirilen tatbikatta, görevli ekiplerin afet anında hızlı tahliye, arama kurtarma ve ilk yardım konularındaki yetkinlikleri test edildi. Tatbikat sırasında genel müdürlük binası 3 dakika 15 saniyede tahliye edilirken, bina içerisinde mahsur kalan bir çalışan görevli kurtarma ekipleri tarafından 2 dakika 37 saniyede kurtarıldı.

“Acil durum refleksimizi geliştirmeyi hedefliyoruz”

Afetlere karşı hazırlıklı olmak için toplumsal bilincin artırılmasının önemine değinen AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, “Çalışanlarımızın afet durumlarına hazırlıklı olmasını sağlamak ve kurumumuzun acil durum reflekslerini geliştirmek adına düzenlediğimiz eğitim ve tatbikat çalışmalarına kararlılıkla devam ediyoruz. Bu tür tatbikatlar hem çalışanlarımızın hem de hizmet verdiğimiz bölgelerdeki vatandaşların güvenliği için kritik öneme sahip. AEDAŞ olarak, afetlere karşı eğitim ve tatbikatların yanı sıra enerji altyapısında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla da afetlere karşı dayanıklılığını artırmak en büyük önceliğimiz” şeklinde konuştu.