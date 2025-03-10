İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Dilleri Merkezi, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Yunanca ve Arapça dil kurslarıyla kültürlerarası köprü kuruyor. Kurslara başvurarak mezun olan İzmirliler arasında 60 yaşındaki Oğuz Malatya da var. Yunanca öğrenmek için Akdeniz Dilleri Merkezi’nde eğitim alan Oğuz Malatya gösterdiği azimle öğrenmenin yaşının da sınırının da olmadığını bir kez daha kanıtladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Akdeniz Akademisi bünyesine katılan Akdeniz Dilleri Merkezi, İzmirlileri Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin dilleriyle buluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı merkez, üniversite öğrencileri, çalışanlar ve emekliler olmak üzere hemen her kesimden talep görüyor. Akdeniz Dilleri Merkezi ile yolları kesişen isimlerden biri de emekli felsefe öğretmeni Oğuz Malatya.

EN YAŞLI MEZUN

Malatya, 2020’de açıldığında kursiyer olarak merkeze ilk kayıt yaptıran isim. Ayrıca sertifika almaya hak kazanan en yaşlı mezun. Malatya’nın Yunanca merakı çocukluğuna dayanıyor. Kurtuluş Savaşı’nın anlatıldığı bir tiyatro oyununda Yunan subayını canlandıran Malatya’ya arkadaşları tarafından olumsuz lakaplar takılıyor. “Ancak bu durum bende tersi bir etki yarattı; Yunanca ve felsefeye ilgi duymaya başladım” diyor Malatya.

“BİRLİKTE YAŞAMAK ZORUNDAYIZ”

Akdeniz Dilleri Merkezi ile yollarının nasıl kesiştiğini ise şöyle anlatıyor: “Zaman zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sitesinden etkinliklere bakarım. Pandemi zamanında Yunanca kursunu görünce katılmaya karar verdim. Çünkü biz aynı yakanın insanları olarak birlikte yaşamak zorundayız. Birbirimizin anlamanın yolu da kültürden ve dilden geçiyor. Birbirimizi anladığımızda aslında birbirimizden farkımızın olmadığını, düşmanlığın suni ve kötü olduğunu da görüyoruz. Akdeniz Dilleri Merkezi çok güzel bir iş yapıyor ve bizlere bulunmaz bir olanak sunuyor. Eminim Yunan dilini öğrendiğinde insanlar çok mutlu olacak” diye konuşuyor.

Malatya kısa zamanda Yunanistan’a gidip Yunanca pratik yapmak istiyor.

“YOĞUN TALEP VAR”

Yunanca öğretmeni Ramazan Gırız ise şunları söylüyor: “İzmir, Yunanca konusunda çok şanslı çünkü Akdeniz Dilleri Merkezi’miz var. Talep çok yoğun. Bazı kursiyerlerimiz ailelerinin geçmişinden dolayı, bazıları tatile gittiğinde sorun yaşamamak için, bazıları da kültürel ilgileri nedeniyle kurslarımıza katılıyor. Burada Yunanca öğretmeye alfabeden başlıyoruz ve her kur için 3 aylık bir eğitim veriliyoruz.”