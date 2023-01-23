Dünyanın önde gelen PVC stabilizatör üreticilerinden Akdeniz Chemson, tüm PVC değer zinciri için uluslararası düzeyde uzun vadeli bir sürdürülebilirlik çerçevesi oluşturmayı hedefleyen VinylPlus’ın ‘tedarikçi sertifikası’nı aldı.

Dünyanın önde gelen PVC stabilizatör üreticilerinden Akdeniz Chemson, tüm PVC değer zinciri için uluslararası düzeyde uzun vadeli bir sürdürülebilirlik çerçevesi oluşturmayı hedefleyen VinylPlus’ın ‘tedarikçi sertifikası’nı aldı.

PVC stabilizatörü ürün grubunda küresel pazar liderlerinden biri olan, OYAK Grup Şirketlerinden Akdeniz Chemson, vinilin sürdürülebilir üretimini ve kullanımını teşvik etmek amacıyla kurulan uluslararası vinil işleme endüstrisi girişimi VinylPlus’un tedarikçi sertifikasını almaya hak kazandı. Sertifika, tüketicilerin satın aldıkları vinil ürünlerinin çevresel etkileri ve üretim süreçlerine ilişkin bilgi edinmelerini sağlıyor.

Avrupa PVC endüstrisinin sürdürülebilir kalkınmaya destek amacıyla gönüllülük prensibiyle başlattığı taahhüt girişimi VinylPlus’ın üretici sertifikası, şirketin sürdürülebilirlik ve yeşil üretim süreçlerine olan bağlılığının en yeni halkasını oluşturdu. Vinilin sürdürülebilir üretimini ve kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan VinylPlus’ın üyeleri arasına giren şirket, güncel gelişmelere paralel olarak, çalışanlarının, tedarikçilerinin ve taşeronlarının da çevre duyarlılığını benimsemeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha az kaynakla daha çok değer

Yapılan açıklamaya göre, OYAK’ın Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejisi ile uyumlu şekilde uluslararası gözetim standartları kapsamında performansını sürekli artıran şirket, tüm faaliyetlerinde daha az kaynak tüketerek daha fazla değer oluşturmayı amaçlıyor. Emisyon ve atıklarını azaltmak, enerji kaynaklarını da daha verimli şekilde kullanmak için çalışmalar yürüten şirket, bugün 5 kıtada yaptığı satışlarla PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi konumunda. Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya’da faaliyetlerini sürdüren şirket, son dönemde üretim kapasitesini artıracak yatırımlara imza attı. Firma, halen yaklaşık 110 ülkeye satış gerçekleştiriyor.