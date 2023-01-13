PVC stabilizatörü ürün grubunda küresel pazar liderlerinden bir olan Akdeniz Chemson, Ege İhracatçı Birlikleri’nin hazırladığı ‘İhracatın Yıldızları’ listesinde, 154 milyon doları aşan ihracat tutarı ile kimya alanında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci şirket oldu.

PVC stabilizatörü ürün grubunda küresel pazar liderlerinden bir olan Akdeniz Chemson, Ege İhracatçı Birlikleri’nin hazırladığı ‘İhracatın Yıldızları’ listesinde, 154 milyon doları aşan ihracat tutarı ile kimya alanında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci şirket oldu.

Dünyanın önde gelen PVC stabilizatör üreticilerinden Akdeniz Chemson, Ege İhracatçı Birlikleri’nin belirlediği ‘İhracatın Yıldızları’ listesinde, kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında, 154 milyon 82 bin 841 dolarlık ihracat rakamıyla bu yıl da bölgeden en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci şirket oldu.

Yapılan açıklamaya göre, son dönemde yatırımlarıyla üretim kapasitesini artıran şirket, Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya’da faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, halen yaklaşık 110 ülkeye satış gerçekleştiriyor. Bu yıl 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayan Ege İhracatçı Birlikleri, Akdeniz Chemson’la birlikte toplam 58 firmaya, 2022 yılında bölgeden gerçekleştirilen 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracata katkılarından dolayı 21 kategoride 61 ödül verdi. Şirket, üretimlerini gerçekleştirdiği Ege Bölgesi’nde güçlü bir oyuncu olmayı sürdürüyor. Şirket hayata geçirdiği yatırımlar ve üretim gücüyle gelecek dönemde de bölgenin gelişimine ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edecek.