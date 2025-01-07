AEDAŞ’ın verilerine göre 2024 yılının son günü 31 Aralık’ta Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik tüketimi son 5 yılın en yüksek seviyesine gördü. Üç kentteki elektrik tüketimi 31 Aralık Salı günü 33,3 milyon kWh’nin üzerine çıkarken, bu artışta son 5 yılda bölgeye olan göçlerle birlikte nüfus artışı ve hava sıcaklıkları da etkili oldu. Yılbaşı öncesi kesintisiz, güvenli ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti için gerekli önlemleri alan ve o gece çalışan personel sayısını yüzde 25 artıran AEDAŞ, muhtmel arızalara karşı mobil jeneratörlerini hazır bulundurdu.

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya bu yıl da yılbaşı kutlamalarında öne çıkarken yılın son günü elektrik tüketiminde bölgede ciddi bir artış yaşandı. Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (AEDAŞ) verilerine göre 31 Aralık Salı günü, üç ildeki toplam elektrik tüketimi son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

31 Aralık 2023 tarihinde üç kentte 24,9 milyon kWh olan elektrik tüketimi 2024’ün son gününde yüzde 33’lük artışla 33,3 milyon kWh’yi aştı. Antalya, Burdur ve Isparta’da 31 Aralık gün içerisinde en yüksek tüketim yılbaşı hazırlıklarının da etkisi ile 1 milyon 730 kWh ile 18:00-19:00 saatleri arasında gerçekleşti. Bunun yanında 1 Ocak Çarşamba günü de elektrik tüketimi son 5 yılın en yüksek seviyesi olan 30,9 milyon kWh seviyesinde gerçekleşti.

“Personel sayısında yüzde 25 artışa gittik”

Yılbaşı öncesi kesintisiz, kaliteli ve güvenli elektrik dağıtım hizmeti için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve o gece çalışan personel sayısında yüzde 25’lik bir artışa gittiklerini dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, “Son 5 yılın rakamları karşılaştırıldığında bu yıl elektrik tüketiminde ciddi bir artış gözleniyor. Bunun aslında birkaç nedeni var. Öncelikle 2020-2022 arasında pandemi nedeniyle yılbaşı gecelerinde oteller ve eğlence mekânlarındaki kutlamalarda önemli bir düşüş olmuştu. Yine bu 5 yıl içinde bölgemizdeki nüfus artışı ve hava sıcaklıklarındaki değişimler de tüketim rakamlarına yansıyor. Son olarak 2023’te 31 Aralık’ın Pazar, yani tatil gününe denk gelirken bu sene iş günü olan Salı gününe rastlamasının da tüketim rakamlarına yansıdığını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Hızlı müdahale için aksiyon planları oluşturduk”

Hizmet verdikleri her lokasyonda kesintisiz enerji sunma hedefiyle faaliyet gösterdiklerini belirten Baydar, “Yılbaşı gecesinde de enerji tedarikinin kesintisiz şekilde sağlanması için kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik. Enerji tüketim değişiklikleri, yük durumları, kesintiye neden olabilecek hareketlerin anlık takibini SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda Sistemi) gibi entegre bilişim sistemleri ile izleyerek, sürekli analiz ettik. Ayrıca, hava tahmini analizlerini de doğru bir şekilde yaparak, muhtemel hava muhalefetine bağlı yaşanabilecek enerji kesintilerini göz önünde bulundurduk. Personel vardiya düzenlemeleri yaptık, olumsuz durumda hızlı müdahale için aksiyon planları oluşturduk. Yoğun saatlerde ve kritik bölgelerde görev alacak ekipleri belirleyerek, herhangi bir aksaklık yaşandığında hızlı ve etkili bir müdahale için hazırlık yaptık” dedi.

Yedek enerji kaynakları hazır bekletildi

AEDAŞ, yılbaşı gecesi özellikle tüketimin yüksek olacağı tahmin edilen bölgelere yönelik de ön çalışmalar yaptı. Muhtemel aksaklıkların önüne geçmek amacıyla trafo ve enerji dağıtım hatları bakım faaliyetleri kapsamında taramalar yaparak enerji tedarikinin aksamasına yol açmadan gerekli müdahaleler zamanında yapıldı. Enerji tüketiminin yoğun olarak yaşanması beklenen saat ve bölgelerde görev alacak ekipler belirlendi, böylece herhangi bir aksaklık yaşandığında hızlı ve etkili bir müdahale için ön hazırlıklar tamamlandı. Yine jeneratör gibi yedek enerji kaynakları ve alternatif enerji tedariki sağlanabilecek besleme noktaları (ring noktaları) sistemler de hazır tutularak bir aksaklık durumunda hızlıca çözüm üretilmesi sağlandı.