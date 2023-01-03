Mersin’in kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu, Palm City Alışveriş Merkezi’nde konser verdi.

Mersin’in kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu, Palm City Alışveriş Merkezi’nde konser verdi.

AVM’nin etkinlik alanında gerçekleştirilen konsere 7’den 70’e herkes büyük ilgi gösterdi. Milli mücadeleden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan süreci anlatan eserlerin seslendirildiği konserde, Palm City ziyaretçileri duygu ve gurur dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat süren konser boyunca büyük bir coşkuyla marşlara eşlik eden vatandaşlar, konser sonunda bando takımını alkış yağmuruna tuttu.