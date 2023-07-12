Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin düzenlediği yaz okulu kapsamında verilen ücretsiz yüzme kursu başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği ücretsiz yüzme kursuna bu yıl, 2010 ila 2016 yılları arası doğumlu çocukların kayıtları yapıldı. Yüzme kursuna katılan çocuklar, uzman eğitmenler gözetiminde bir yandan yüzme öğrenirken, diğer yandan da 40 dereceye varan sıcaklarda hem serinledi hem de yaşıtlarıyla birlikte keyifli dakikalar geçirdi. Akdenizli çocuklar, kendilerine bu imkânı sağladığı için Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür etti.

Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı içinde bulunan belediyeye ait halı saha yanında kurulan portatif havuzunda verilen ücretsiz yüzme kursuna çocuklarını getiren anneler de daha önce tanık olmadıkları bu hizmetten büyük sevinç ve memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirdi.

Anneler de geziye götürülecek

Yaz okullarına gelen çocuklar, hem yaz tatilini en verimli şekilde geçirip arkadaşlarıyla eğleniyor hem de yüzmede kendilerini geliştirebiliyor. Öte yandan, yüzme kursuna gelen çocukların anneleri, Akdeniz Belediyesinin düzenlediği ve kadınların farklı kentlerde bulunan tarihi, turistik, kültürel ve doğal mekanları gezme imkanı bulduğu gezilere katılmak istediklerini söylediler. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün ücretsiz sunduğu gezilere büyük ilgi duyduklarını ve katılmak istediklerini dile getiren annelerin kayıtları yetkililerce alınarak, gerçekleşecek en yakın gezi programına katılmaları sağlanacak.