Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, son ödeme tarihi 2 Aralık 2024 olan emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini ödemek isteyen vatandaşlar için bu hafta sonu (cumartesi-pazar) merkez hizmet binası tahsilat veznelerini açık tutacak.

Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 2024 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan vergilerinde ikinci taksitin son ödeme tarihinin 2 Aralık 2024 olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, adı geçen vergilerini ödemek isteyen vatandaşların cezalı duruma düşerek mağdur olmaması ve gecikme faizi ile karşılaşmaması amacıyla 30 Kasım Cumartesi ile 1 Aralık Pazar günleri 09.00-15.00 saatleri arasında merkez hizmet binası veznelerinin açık olacağı ve vatandaşlara hizmet vereceği duyuruldu.

Mersin’de LGS Kurs Merkezlerinde dağıtılan yemek sayısı 50 bin pakete ulaştı Mersin’de LGS Kurs Merkezlerinde dağıtılan yemek sayısı 50 bin pakete ulaştı

Mali Hizmetler Müdürlüğünün açıklamasında; vergi mükellefi vatandaşların özellikle gecikme faizine maruz kalmaması için söz konusu ödemelerini son güne bırakmamalarını istendi; veznelerde yoğunluk oluşmaması amacıyla da 2024 yılı son taksit ödemesi için merkez bina tahsilat veznelerinin bu hafta sonu açık tutulacağı kaydedildi.

Kaynak: iha