Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin Kocaeli’de düzenlediği ’İkinci 30 Büyükşehir, Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’nda, Mersin’i temsilen Akdeniz Belediyesinin tarımsal projeleri, 30 büyükşehir belediyesinin projesi arasında sergilenerek yerli ve yabancı konukların ilgisine sunuldu.

Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin Kocaeli’de düzenlediği ’İkinci 30 Büyükşehir, Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’nda, Mersin’i temsilen Akdeniz Belediyesinin tarımsal projeleri, 30 büyükşehir belediyesinin projesi arasında sergilenerek yerli ve yabancı konukların ilgisine sunuldu.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (Agricities), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2- 4 Kasım 2022 tarihleri arasında ’Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’nın bu yıl ikincisini düzenliyor. Çalıştaya 30 büyükşehir belediyesi başta olmak üzere, Agricities üyesi olan il, ilçe ve yurtdışından yerel yönetimler de katılıyor. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayında, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ı temsilen Başkan Yardımcısı Cemil Uzun ve Tarımsal Hizmetler Müdürü Cem Nenni görev alıyor.

Tarımdaki iyi örnekler dünyaya yayılacak

Belediyeler ve yerel yönetimler arası tecrübe ve bilgi paylaşımının amaçlandığı önemli çalıştayda, ülke ve dünya tarımının daha iyi noktaya getirilmesi için görüşmeler yapılacak, sahada başarılı olmuş iyi örnek uygulamalar değerlendirilecek. Nihayetinde de bu uygulamaların hem ülke hem de dünya tarımına kazandırılmasının altyapısı oluşturulacak. Üniversiteler, STK’lar, kooperatifler ile sanayi ve ticaret kuruluşlarının destek verdiği çalıştay 3 gün sürecek. Açılışın ardından 7 başlıkta toplam 11 oturum gerçekleştirilecek.