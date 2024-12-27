Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin kurduğu ve 3 gün boyunca Mersinlileri misafir edecek olan ’Kadın Emeği Yılbaşı Pazarı’, yer yer yağışlı havaya rağmen her yaştan vatandaşın yoğun ilgisi altında devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen ve ’Yoğurt Pazarı Parkı’nda açılan Kadın Emeği Yılbaşı Pazarında Akdenizli kadınlar, birbirinden güzel ürünlerini ve el emeği göz nuru eserlerini hem beğeni hem de satışa sunuyor. Böylelikle kadınlar elde ettikleri gelirle de ailelerinin bütçesine önemli katkı sağlıyor. Park içinde açılan ve 3 gün boyunca açık kalacak olan stantları ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile meclis üyeleri, ürün satışı yapan kadınlarla sohbet edip hal hatırlarını sordu, kimi taleplerini dinledi. Stant açan kadın üreticiler de memnuniyetlerini dile getirip gelir sağlayıcı projelerin sürekli olması yönündeki isteklerini dile getirdi.

“Üreten kadınlara her türlü desteğimiz devam edecek”

Kadın Emeği Yılbaşı Pazarını ziyaretine ilişkin kısa bir açıklama yapan Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan; “Yılbaşına özel ve 3 gün sürecek kadın emeği pazarımız, Yoğurt Pazarı Parkımızda kurulmuş bulunmakta. Kadınlar, değerli emekleriyle ortaya çıkardıkları çeşitli ürünleri ve rengârenk el işi malzemelerini burada değerlendirip gelir elde ediyor. Bizler de Akdeniz Belediyesi olarak bu noktada kadınlara gereken desteği sunduk. Bundan sonra da bütün kadınlara, özellikle de üreten kadınlara desteğimiz devam edecek” dedi.