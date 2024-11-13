Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, okulların ara tatile girmesiyle birlikte, ‘Küçük Yıldızlar İçin Sinema Molası’ adıyla başlattığı açık havada çizgi film gösterimi, bu kez Turgut Reis Mahallesi’nde yaşayan çocuklar için düzenlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizesinde hazırlanan ’Küçük Yıldızlar İçin Sinema Molası’; Güneş, Çilek ve Karaduvar’ın ardından Turgut Reis Mahallesi’nde, yine açık havada gösterimi yapılan ’Peter Pan - Sihirli Dünya’ adlı çizgi filmi ile sürdü. Mahalleli çocuklar, Kültür ve Sanat Evi önündeki meydanda hazırlanan çizgi film gösterimini ebeveynleriyle birlikte sevinçle izledi.

Anneler ve çocuklardan teşekkür

Filmi sabırsızlıkla bekleyen çocuklar ile anne-babalarına patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildi. Turgut Reis Mahallesi’nde yaşayan çocuklar ve aileleri, kendileri için hazırlanan özel film gösterimi nedeniyle sevinç ve memnuniyetlerini dile getirerek Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız’a teşekkür etti.

Filmi, torunu ile birlikte izlemeye geldiğini söyleyen Emine Yıldırım, “Çocukların mutlu olması güzel bir şey. Torunum ve kendim adına, bu etkinliği mahallemize getiren başkanımıza sonsuz teşekkürler” dedi. Dördüncü sınıf öğrencisi olduğunu belirten Çınar Ege ise “Çok mutlu olduk. Bu çizgi filmi mahallemize getiren başkanımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Filmi çocuğu ile birlikte izlemeye gelen mahalle sakini Özgecan Özdemir, “Çocuklarımız şu an tatilde. Tatilde bu etkinliği düzenleyen belediye yetkililerine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.