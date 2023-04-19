Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisinde, ilçeye yerleşen depremzede ailelerin barınması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması, belediye cari harcamaları ile yeni projelerin hayata geçmesi için istenilen borçlanma talebi, muhalif meclis üyelerinin itirazları ve karşı çıkışına rağmen oyçokluğu ile kabul edildi.

Akdeniz Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağanüstü Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle, Akdeniz ilçesine göç eden depremzede vatandaşların barınması ve ihtiyaçlarının karşılanması, belediye cari harcamaları, personel ödemeleri ile yeni projelerin hayata geçirilebilmesi için İller Bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi bankalardan uygun vade ile 30 milyon TL’ye kadar kredi kullanılması amacıyla Başkan Gültak’a yetki verilmesi ile ilgili konu görüşüldü.

“Borçlanmaya itirazınız, Akdeniz’e hizmetleri engellemeye yöneliktir”

İlgili komisyonlarda görüşülüp oyçokluğu yönünde reddine karar verilen konu ile ilgili mecliste tartışmalar yaşandı. Muhalif meclis üyeleri, 30 milyon TL kredi kullanılması için Başkan Gültak’a yetki verilmesi yönündeki teklifin reddine itiraz ve eleştirilerini sürdürdü. Tartışmaların ardından Başkan Gültak’ın, idareden geldiği gibi meclis üyelerinin oylamasına sunduğu teklif, oyçokluğu ile kabul edilip meclisten geçti.

Muhalif üyelerin, borçlanma talebi ve arsa satışı hakkındaki eleştirileri üzerine değerlendirme yapan Başkan Gültak, “Belediyenin neden yönetilemez durumda olduğunu 4 yıldır Akdeniz halkına anlatıyoruz. Çünkü siz bu belediyeyi batırdınız. Öyle bir enkaz bıraktınız ki, toparlanması mümkün değil. Bu belediyede, sizin belediye başkanlığınız döneminde dönüm dönüm ne kadar arazi sattığınızın hepsinin listesi var. Hepsi resmi evraklarla kayıtlı. Ben satmadım, siz sattınız. Ve ne yaptınız? Asfalt mı, kaldırım mı, taziye evi mi yaptınız? Bu arazileri siz satmışsınız” dedi.

“Gerçek borç sizin döneminizden kalma”

2019 yılı yerel seçimlerinin ardından devraldıkları belediyenin, o yılki bütçesinin 129 milyon TL, borcunun ise 212 milyon TL olduğuna dikkat çeken Gültak; “Hep kayyum dediniz. Kayyumdan kalan borç miktarı sadece 20-30 milyon TL. Geriye kalan 180-190 milyon TL borcu sizler bıraktınız kayyuma. Bütçeniz 129 milyon TL, 200 milyon borç, neredeyse 2 katı. Bugün ise 300 milyon TL borçtan bahsediyorsunuz ama 770 milyon TL bütçeden bahsetmiyorsunuz. Yani borç, bütçenin yarısı. Niye bunları söylemiyorsunuz?” diye sordu.

“Maaşları geciktirdiniz, işçinin promosyonunu vermediniz”

Muhalif meclis üyelerini eleştiren Başkan Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Çok temiz, pak, bembeyaz bir geçmişiniz yok. Dolayısıyla biz belediyeyi yönetiyoruz. Bu belediyede, sizler 3-4 ay geriden maaşları verdiniz. Biz ise 4 yıldır maaşları bir kez bile sektirmedik. Çalışanların promosyonlarını vermediniz. Ben ise Türkiye’nin en yüksek promosyonlarını veren bir belediye başkanıyım. İşçi çıkarmayan bir belediye başkanıyım. İşçilerimiz arasında huzur var, Akdeniz’de barış, kardeşlik ve huzur var. İnsanlarımız barışı, kardeşliği özlemiş. Ayrımcılığı ortadan kaldırdık, her yere eşit hizmet veriyoruz.”

“Bu paralar, millet için harcanacak”

Muhalif üyelerin borçlanma talebine karşı çıkışını da eleştiren Başkan Gültak; “Depremzedeler bizim kardeşimiz, başımızın tacı. Peki, Akdeniz’de yaşayanlar kim? Onlar bizden hizmet beklemiyor mu? Nasıl bir mantıkla bakıyorsunuz? Borçlanma talebi içerisinde hepsi var. Depremzedeler var, cari harcama var, maaş ödemeleri. Bir şey saklamamışız ki. Burası muz cumhuriyeti değil. Verdiğiniz yetki ile aldığımız borç ve gelen paralar Akdeniz’e hizmet için harcanıyor. Millete gidecek bu paralar. Çünkü Akdeniz’de oturanların da hizmete ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

Başkan Gültak’ın konuşmasından sonra idareden geldiği gibi oylamaya sunulan borçlanma teklifi, üyelerin oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca mülkiyeti Akdeniz Belediye Başkanlığına ait Karacailyas Mahallesi’nde bulunan toplam 3 bin metrekare yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazın, yine depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için satışıyla ilgili konu da görüşüldü. Komisyonlardan oyçokluğu ile ret yönünde meclise gelen konu, tartışmalardan sonra yine oyçokluğu ile reddedildi.