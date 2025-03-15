Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ’Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında, yeni doğum yapan annelere yönelik anlamlı bir destek sunuyor.

Anne ve bebeklerin doğum sonrası sürecini daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla, yenidoğan çantası hediye edilirken, aynı zamanda psikolojik danışmanlık hizmeti de veriliyor. Belediye bünyesinde görev yapan uzman psikologlar, annelerin doğum sonrası dönemde yaşayabileceği duygusal değişimler, stres, kaygı ve uyum süreçleri üzerine bireysel değerlendirme ve danışmanlık sağlıyor. Gerektiğinde annelere rehberlik edilerek, psikolojik destek ihtiyacı olanlara yönlendirmeler yapılıyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Annelerimizin bu özel süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hem fiziksel hem de psikolojik destek sağlayarak onların yükünü hafifletmek öncelikli hedefimizdir" dedi.

Akdeniz Belediyesinin, anne ve bebeklerin sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi için sosyal destek projelerini sürdüreceği bildirildi.