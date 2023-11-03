Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Belediyesi Etüt Merkezinde ücretsiz olarak eğitim alan ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, deneme sınavları ve konu pekiştirme testlerinden oluşan kaynak kitapları hediye etti.

"Sıralamada ilk 10’a birçok öğrencimiz girdi"

Etüt merkezini ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Ardından öğrencilere deneme sınavları ve konu pekiştirme testleri imkânı sağlayacak kaynak kitaplarını hediye eden Başkan Gültak, gençlerin eğitimine her zaman destek vereceklerini vurguladı. Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine de dikkat çeken Gültak, “Türkiye’nin en havalı etüt merkezinde üniversite sınavına hazırlanan gençlerimizi ziyaret ederek onlara bol bol test çözme imkânı sunacak kaynaklar dağıttık. Kısa süre sonra da şifre ile girebilecekleri bir sistem olan dijital platformu dağıtacağız. Orada da bolca soru çözebilecek, derslere ulaşabilecekler. Geçtiğimiz yıl ilk 10 binin içerisine birçok öğrencimiz girdi. İnşallah bu sene de gençlerimiz aynı başarıyı yakalayacak. Hepsine sınavda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Etüt merkezinde verilen kursa katılan ve bilgisayar mühendisliği bölümüne hazırlanan Mert Güleç, sunulan eğitim ve sağlanan kaynaklardan çok memnun olduğunu, meslek lisesi okuduğu için matematik dersi görmediğini ancak merkezde yeniden öğrenmeye başladığını söyledi.

Yaklaşık 3 haftadır etüt merkezine geldiğini anlatan öğrencilerden Barış Berfan Gültekin ise "Şu ana kadar her şey çok iyi. Zaten ücretsiz olduğu için ayrı bir avantajı var. Bugün kitaplarımız da dağıtıldı ve onlar da gayet iyi. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah buradaki herkes hedefine ulaşır” diye konuştu. Etüt merkezinin sağladığı çalışma ortamını çok beğendiğini ifade eden İlknur Hayat Kara da diledikleri zaman ders çalışmak için merkeze gelebildiklerini, öğretmen kadrosunun çok başarılı olduğunu, kaynakların ücretsiz dağıtıldığı için şanslı hissettiklerini dile getirdi.