Akdeniz Belediyesinin, ilçedeki üniversiteyi kazanan öğrencilere sağlayacağı eğitim desteğinin ilk taksiti 25 Aralık’ta hesaplara yatırılacak.

Akdeniz Belediye Meclisinde oybirliği ile alınan bir kararla, bu yıl üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşen ön lisans öğrencilerine 4 bin TL, 4 yıllık bölüm kazanan lisans öğrencilerine de 6 bin TL eğitim desteği sağlanacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde sağlanacak eğitim desteğinin ilk taksiti 25 Aralık’ta, daha önce öğrencilere dağıtılan banka hesap kartlarına yatırılacak.

Eğitim desteğinin önümüzdeki haftalarda yatırılması planlanan kalan taksitiyle ilgili olarak öğrencilerin ayrıca bilgilendirileceği bildirildi.